عوام کی سوچ اور الیکشن نتیجہ مختلف اب ایسا نہیں چلے گا: فضل الرحمن
لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک)جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ امن ہی ہمارا منشور ہے ،عوامی مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے ، ووٹ چوری کئے جاتے ہیں ، ہم نے سیاسی تحریک کو جاری رکھا اور صبر کیا۔۔۔
، اگر جے یو آئی نے آواز دی اور پورے ملک سے لوگوں کو بلایا تو اسلام آباد بھی آپ کے قبضے میں ہوگا ، عوامی مینڈیٹ کوئی ریوڑیاں نہیں کہ آپ سندھ کسی کو دیں اور دیگر صوبے کسی اور کو دیں ، عوام کی سوچ اور الیکشن کا نتیجہ مختلف، اب ایسا نہیں چلے گا ۔ کراچی میں جمعیت علماء اسلام کے تحت سندھ امن مارچ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کے پی کے میں جہاں امن نام کی کوئی چیز نہیں ، پاکستانی کا دل امن کا متلاشی ہے ۔ ہم سیاسی لوگ ہیں ، دنیا کے حالات سے واقف ہیں ، اسلامی بلاک کی طرف جانا ضروری ہے ، ہم نے کہا تھا کہ اسلامی دنیا کی ایک مشترکہ دفاعی قوت ہونی چاہئے ،اگر سعودی عرب کے بادشاہ نے ہمارے وزیراعظم کیساتھ دفاعی معاہدے کئے ہیں،سعودی عرب اور پاکستان اسلامی دنیا کی قیادت کے لئے آگے بڑھیں ۔ سربراہ جے یو آئی نے کہاکہ ساری منازل بیک وقت طے نہیں ہوتیں،میں اس مرحلے پر غزہ کے مسلمانوں کی بات کروں گا ، فلسطین کی آزادی کے حوالے سے بات کروں گا،ہم آپکی جنگ پر کیسے اعتماد کریں۔ ان کاکہناتھا کہ چاروں صوبوں میں عوام کے مارچ ہونگے ، قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرینگے ، ہم پاکستان کی عوام کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں ۔