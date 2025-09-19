صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ کا اجلاس طلب ،حکومت مخالف تحریک کو حتمی شکل دی جائے گی

جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ کا اجلاس طلب ،حکومت مخالف تحریک کو حتمی شکل دی جائے گی

لاہور(سیاسی نمائندہ)جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے مرکزی مجلس شوریٰ کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق مرکزی مجلس شوری ٰ کا اجلاس 23اور 24ستمبر کو منصورہ میں ہوگا۔۔۔

اجلاس کی صدارت امیر جماعت  اسلامی حافظ نعیم الرحمان کریں گے ۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سیلابی صورتحال کے بعد متاثرین کی بحالی پر مشاورت کی جائے گی۔اجلاس میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لئے حکومت کی جانب سے خا طر خواہ اقدامات نہ اٹھانے پر آئندہ کے لائحہ عمل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں بجلی کے بلوں میں کمی نہ کرنے اور مہنگائی کے حوالے سے حکومت مخالف تحریک کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ اجلاس میں نومبر میں ہونے والے جماعت اسلامی کے اجتماع عام کے انتظامات کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔

 

 

 

