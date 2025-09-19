معزز جج صاحبان آپس میں ہی الجھے ہوئے ہیں، رانا ثنا ء اللہ
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے معزز جج صاحبان آپس میں ہی الجھے ہوئے ہیں،حالت ایسی ہے چھ ایک طرف ہوتے ہیں اور سات ایک طرف ہوتے ہیں۔۔۔
،دنیا نیوز کے پروگرام مہربخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہاکبھی دس ایک طر ف ہوتے ہیں تو پانچ دوسری طرف ہوتے ہیں،پھر ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں،خط میڈیا کو پہلے پہنچتا ہے ،بعد میں ان کو جاملتا ہے ،اسی طرح کے معاملات ہر روزسننے کو مل رہے ہیں،اس قسم کے مسائل کا حل فل کورٹ ریفرنس یامیٹنگ جسے کہتے ہیں تمام ججزوہاں بیٹھیں، اپنے مسائل کو حل کریں۔ چیئرمین پی ٹی اے کی عہدے پر بحالی کے سوال کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے کہا بات یہ ہے کہ وہی جج ٹھیک کیوں ہے جوحکومت کے خلاف فیصلہ کرے ،فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہو نا چاہئے ،جس آئین،قانون اور اختیار کے تحت ایک جج نے سنگل بینچ میں بیٹھ کر فیصلہ کیا، اس نے چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی کو غیر قانونی قرار دیا، اسی آئین،قانون اور اختیار کے تحت ایک ڈبل بینچ نے اپیل پر پہلے والے جج کے فیصلے کومعطل کردیا،فیصلے غلط اور صحیح کا آنا یہ ہماری عدالتوں کا حصہ ہے ،جسٹس ثاقب نثار بھی کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ،بات یہ ہے کہ جو وقت گزر جاتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں،اسی طرح جسٹس آصف سعید کھوسہ بھی کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ،اس کا حل میں اور آپ نہیں کرسکتے اور نہ ہی میڈیا ٹاک شو میں اس کا حل ممکن ہے ۔