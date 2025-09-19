صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معزز جج صاحبان آپس میں ہی الجھے ہوئے ہیں، رانا ثنا ء اللہ

  • پاکستان
معزز جج صاحبان آپس میں ہی الجھے ہوئے ہیں، رانا ثنا ء اللہ

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے معزز جج صاحبان آپس میں ہی الجھے ہوئے ہیں،حالت ایسی ہے چھ ایک طرف ہوتے ہیں اور سات ایک طرف ہوتے ہیں۔۔۔

،دنیا نیوز کے پروگرام مہربخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہاکبھی دس ایک طر ف ہوتے ہیں تو پانچ دوسری طرف ہوتے ہیں،پھر ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں،خط میڈیا کو پہلے پہنچتا ہے ،بعد میں ان کو جاملتا ہے ،اسی طرح کے معاملات ہر روزسننے کو مل رہے ہیں،اس قسم کے مسائل کا حل فل کورٹ ریفرنس یامیٹنگ جسے کہتے ہیں تمام ججزوہاں بیٹھیں، اپنے مسائل کو حل کریں۔ چیئرمین پی ٹی اے کی عہدے پر بحالی کے سوال کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے کہا بات یہ ہے کہ وہی جج ٹھیک کیوں ہے جوحکومت کے خلاف فیصلہ کرے ،فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہو نا چاہئے ،جس آئین،قانون اور اختیار کے تحت ایک جج نے سنگل بینچ میں بیٹھ کر فیصلہ کیا، اس نے چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی کو غیر قانونی قرار دیا، اسی آئین،قانون اور اختیار کے تحت ایک ڈبل بینچ نے اپیل پر پہلے والے جج کے فیصلے کومعطل کردیا،فیصلے غلط اور صحیح کا آنا یہ ہماری عدالتوں کا حصہ ہے ،جسٹس ثاقب نثار بھی کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ،بات یہ ہے کہ جو وقت گزر جاتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں،اسی طرح جسٹس آصف سعید کھوسہ بھی کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ،اس کا حل میں اور آپ نہیں کرسکتے اور نہ ہی میڈیا ٹاک شو میں اس کا حل ممکن ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 24کروڑ 50لاکھ ڈالر ریکارڈ

ڈالر کی قدرمیں کمی ،تولہ سونا 3لاکھ 88ہزار 600روپے پرمستحکم

اگست:پانچ بڑے برآمدی شعبوں کی برآمدات میں کمی ریکارڈ

ڈیجیٹل جدت پاکستان میں مالیاتی شمولیت کو آگے بڑھانے کا بنیادی ذریعہ ، جہانزیب خان

وفاقی چیمبر کاجنوبی ایشیا میں اقتصادی تعاون کی اہمیت پر زور

مرکنٹائل ایکسچینج میں 77ارب کے 87410سودے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak