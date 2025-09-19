صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ن لیگ قومی جماعت ،کبھی صوبائیت کارڈ نہیں کھیلا:عظمیٰ

لاہور (نیوزایجنسیاں)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ن نے کبھی صوبائیت، نہروں یا ڈیم کا کارڈ نہیں کھیلا،مسلم لیگ ن ایک حقیقی قومی جماعت ہے جو ہمیشہ قومی سوچ اور قومی ترقی کو ترجیح دیتی آئی ہے۔۔۔

 ،جس ٹیم کو پیپلز پارٹی والے ناتجربہ کار قرار دے رہے ہیں، اسی ٹیم نے صرف ڈیڑھ سال کے اندر پنجاب میں 80منصوبوں کے ذریعے ترقی کا انقلاب برپا کیا ،نام نہاد تجربہ کاروں نے گزشتہ 17سالوں میں کراچی اور سندھ کو  جس حال تک پہنچایا ہے ، اس پر عوام آج بھی کرب کا شکار ہیں۔عظمیٰ بخاری نے شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سندھ میں پچھلے سیلاب کی تباہ کاریوں کے نشانات آج تک باقی ہیں حالانکہ بیرونی امداد بھی فراہم کی گئی تھی۔ پنجاب میں سیلاب کے ادوار میں پیپلز پارٹی نے جو کردار ادا کیا وہ سب نے دیکھا اور پنجاب اس کردار کو کبھی نہیں بھولے گا۔ اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی اس بات کو جھٹلانا کہ سیلاب کے دوران مریم نواز کی خدمات قابلِ تعریف تھیں، پیپلز پارٹی کی قیادت کو زیب نہیں دیتا۔

 

 

 

 

 

