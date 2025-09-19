بچوں کا غزہ مارچ ،مسلم دنیا کو عملی اقدامات کرنا ہونگے :حافظ نعیم
کراچی(سٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی کے تحت اسرائیلی جارحیت و دہشت گردی کے شکار اہل فلسطین بالخصوص بچوں سے اظہار یکجہتی کیلئے شاہراہ قائدین پرکراچی چلڈرن غزہ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
مارچ میں شہر بھر سے نجی و سرکاری اسکولوں کے طلبہ و طالبات نے لاکھوں کی تعداد میں شرکت کی اور لبیک یا اقصیٰ کے نعرے لگاکر غزہ کے نہتے مظلوم بچوں سے اظہار یکجہتی کیا،فضا اللہ اکبر اور لبیک یا اقصیٰ کے نعروں سے گونجتی رہی ۔ امیرجماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ اسرائیل کو امریکہ کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے جبکہ مسلم دنیا کے حکمران بے حسی کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں اوراقوام متحدہ عضومعطل بن چکی ہے ، انسانی حقوق کی بات کرنے والا امریکا فلسطین میں انسانیت کے قتل عام پر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے ۔حافظ نعیم الرحمن نے اعلان کیا کہ 7 اکتوبر کو بین الاقوامی سطح پر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف یوم احتجاج منایا جائے گا جبکہ 5 اکتوبر کو کراچی میں شارع فیصل پر عظیم الشان غزہ ملین مارچ ہوگا، دیگر مسلم ممالک میں بھی ملین مارچ ہوں گے ۔ اہل غزہ و فلسطین سے اظہار یکجہتی کیلئے امریکہ و اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ بھی جاری رہے گا۔حافظ نعیم الرحمن نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ خوش آئند ہے لیکن اس میں ایران اور دیگر عرب ممالک کو بھی شامل کیا جانا چاہئے ۔