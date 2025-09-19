انٹر میڈیٹ نتائج ،پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم،لاہور میں 60فیصد سے زائد کامیاب
لاہور،فیصل آباد، راولپنڈی(اپنے سٹاف رپورٹر سے ،خبرنگار،خصوصی رپورٹر،خصوصی نامہ نگار،دنیا نیوز)پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2کے سالانہ امتحانات 2025ء کے نتائج کا اعلان کر دیا، پوزیشن ہولڈرز میں لیپ ٹاپس ، نقد انعامات ، میڈلز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کئے گئے۔۔۔
لاہور تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں چیئرمین ٹاسک فورس کمیٹی برائے بورڈز مزمل محمود اور ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجویشن بورڈز نعمان جمیل نے نتائج کا اعلان کیا،سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر اور کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان بھی موجود تھے ،انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات 2025 پارٹ ٹو میں کامیابی کا تناسب 60اعشاریہ 86 فیصد رہا جو کہ پچھلے سال 60 اعشاریہ 45 فیصد تھا،انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات 2025 پارٹ ٹو 1 لاکھ 80 ہزار 329 امیدواران نے شرکت کی جس میں 1لاکھ 9 ہزار 714 کامیاب قرار پائے ہیں ۔ 70 فیصد لڑکیاں پاس ہوئیں، جبکہ لڑکوں کی کامیابی کا تناسب 48 فیصد رہا۔مزمل محمود نے کہا امتحانی نظام میں اصلاحات کے باعث شفافیت آئی ہے اور مزید بہتری کے اقدامات کیے جا رہے ہیں،آرٹس گروپ کے طلبہ کی ناکامی کی بڑی وجہ ریاضی اور انگریزی مضامین میں کمزور کارکردگی ہے ، اساتذہ کو چاہیے کہ آرٹس کے طلبہ پر بھی ویسی ہی توجہ دیں جیسی سائنس کے طلبہ پر دی جاتی ہے تاکہ مجموعی تعلیمی معیار بہتر ہو سکے ۔رضوان نذیر نے کہا سائنس مضامین میں کامیابی کا تناسب 76 فیصد سے زائد رہا، تاہم آرٹس گروپ کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ تقریب میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے امیدوار کو لیپ ٹاپ ، سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات جبکہ دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے امیدواروں کو نقد انعامات اور سرٹیفکیٹس دئیے گئے ۔
بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ملتان کے زیر اہتمام تقریب میں چیئرمین تعلیمی بورڈ ملتان اور کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں نے خصوصی طور پر پوزیشن ہولڈرز سے ملاقات کی اور انہیں شیلڈز اور مبارکباد پیش کی۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گوجرانوالہ کی تقریب میں چیئرمین بورڈ نوید حیدر شیرازی نے بتایا کہ رواں سال امتحان میں 1 لاکھ 35 ہزار 810 طلبا و طالبات نے شرکت کی، جن میں سے 85 ہزار 702 امیدوار کامیاب قرار پائے ، کامیابی کا تناسب 63اعشاریہ 10 فیصد رہا۔بعدازاں نوید حیدر شیرازی نے پوزیشن ہولڈر بچوں کو کیش ایوارڈ اور تعریفی سرٹیفیکیٹ دئیے ۔بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد کی تقریب میں کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انورنے لیپ ٹاپ کا بٹن دبا کر رزلٹ آن لائن کیا ، فیصل آباد بورڈ کے مطابق 1 لاکھ 4 ہزار 9 امیدواروں نے امتحانات میں شرکت کی، جن میں سے 76 ہزار 661 امیدوار کامیاب قرار پائے ۔ کامیابی کا تناسب 73 اعشاریہ 71 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے ۔بعد ازاں پوزیشن ہولڈرز میں لیپ ٹاپس،کیش پرائز اور گولڈ میڈلز تقسیم کئے گئے ۔بہاولپور بورڈ کے مطابق 55 ہزار 727 طلبا و طالبات نے امتحانات میں شرکت کی، جن میں سے 35 ہزار 404 امیدوار کامیاب قرار پائے ، کامیابی کا مجموعی تناسب 63اعشاریہ 53 فیصد رہا۔سرگودھا بورڈ کے مطابق کامیابی کا تناسب 68 اعشاریہ 83 فیصد رہا، امتحانات میں 50 ہزار 982 امیدواروں نے شرکت کی، جن میں سے 34 ہزار 427 کامیاب قرار پائے ۔کمشنر سرگودھا جہانزیب اعوان نے کمپیوٹر کا بٹن دبا کر نتائج کا اعلان کیااور نمایاں کارکردگی والے طلبہ میں میڈلز اور انعامات تقسیم کئے ۔راولپنڈی میں کامیابی کا تناسب 54 اعشاریہ 12 فیصد رہا، طلبا کی کامیابی کی شرح39 اعشاریہ 87 جبکہ طالبات کی کامیابی کی شرح 62 اعشاریہ 4 فیصد رہی۔وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے تقریب میں پوزیشن ہولڈرز کو انعامات دئیے اور کہا تعلیمی میدان میں اصلاحات وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولین ترجیح ہیں، جبکہ میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنانے کا کریڈٹ بھی انہیں جاتا ہے ۔