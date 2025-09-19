جلالپور سے پانی نہ نکالا جاسکا،موٹر وے پر شگاف کی تجویز
لاہور(دنیا نیوز،نمائندگان دنیا ، نیوز ایجنسیاں) پنجاب کے کئی متاثرہ علاقوں میں سیلاب کا زور ٹوٹنے لگا تاہم ضلع ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا سے پانی نہ نکالا جاسکا،ایم فائیو موٹروے پر شگاف ڈالنے کی تجویز،کئی علاقوں میں متاثرین حکومتی امداد کے منتظرہیں۔
سینئرصوبائی وزیرمریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حکومت متاثرین کے تحفظ اور بحالی کیلئے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔دوسری طرف سندھ کے بیراجوں پر پانی کا دباؤ بڑھنے لگا، کچے کا وسیع علاقہ ڈوب چکا ،دریائے سندھ نے نوشہرو فیروز کے علاقوں میں تباہی مچا دی ،لاہور سمیت کئی شہروں میں دو روز کے دوران بارش کا امکان ہے ۔تفصیلات کے مطابق پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں سے پانی اُترنا شروع ہو گیا اور لوگ واپس اپنے گھروں کو جارہے ہیں تاہم جلال پور پیروالا میں 8 روز بعد بھی پانی میں معمولی کمی ہوئی، دریائے ستلج کا 40 فیصد پانی جلال پور اور لودھراں آرہا ہے ،سیلابی ریلہ موٹر وے ایم 5 کو نہ صرف ٹکرا رہا بلکہ بتدریج نقصان پہنچا رہا ہے ۔حکام کے مطابق پانی نکالنے کیلئے ایم فائیو موٹروے پر شگاف ڈالنا ضروری ہے ، سیلاب کے باعث 36 انچ کی گیس پائپ لائن متاثر ہو گئی جبکہ احمد پور شرقیہ اور اوچ شریف کے متاثرہ علاقوں میں اب بھی 6 سے 8 فٹ تک پانی موجود ہے ، متاثرین امداد کے منتظر ہیں، مچھروں کی بہتات سے ملیریا، گیسٹرو سمیت دیگر وبائی امراض پھیل رہی ہیں۔ پاکپتن میں سیلابی پانی سے گائوں سوڈا رحمانی مکمل تباہ ہو گیا۔
بہاولنگر کے 30 سے زائد دیہات کے راستے تاحال منقطع ہیں ، حویلی لکھا کے متاثرین سخت مشکلات اور فاقہ کشی کا شکار ہیں ۔قصور میں گنڈاسنگھ والا تلوار پوسٹ کے مقام پر دریائے ستلج کے پانی کا بہاؤ 95 ہزارکیوسک، سطح 6.30فٹ، فتح محمد پوسٹ پر پانی کی سطح 11.80 جبکہ کیکر پوسٹ پر پانی کی سطح20فٹ ریکارڈ کی گئی۔ ادھر ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کے مطابق سیلاب سے 47سو سے زائد موضع جات،47 لاکھ 23 ہزار لوگ متاثر ہوئے ، 26 لاکھ 14 ہزار لوگوں،20 لاکھ 90 ہزار جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، حادثات میں 119 شہری جاں بحق ہوئے ۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق سیلابی علاقوں میں پانی کی سطح تیزی سے کم ہو رہی ہے ،اس وقت دریائے سندھ، جہلم ، راوی ، چناب اور پنجند کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل ہے ،دریائے ستلج میں درمیانے ، نچلے درجے کا سیلاب ہے ۔ادھر جلالپور پیروالا میں میڈیاسے گفتگو میں سینئرصوبائی وزیرمریم اورنگزیب نے مزید کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں بروقت انخلاء اور سیفٹی پلاننگ کے باعث ہزاروں قیمتی جانیں بچائیں ، قیمتی جانوں اور عوامی اثاثوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے ۔ علاوہ ازیں سکھر بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے ، ریلا منگل تک کوٹری بیراج پہنچے گا ،نوشہرو فیروز میں کئی زمینداری بند ٹوٹ گئے ۔لاڑکانہ میں کچے کے علاقہ کے رہائشیوں نے پھر انکار کردیا۔
دادو میں کچے کے کئی دیہات ،کندھ کوٹ میں 80 سے زائد دیہات پانی کی لپیٹ میں آگئے ، قادر پور گیس فیلڈ سے گیس کی فراہمی معطل ہے ۔ادھر سجاول کے سیلاب متاثرین بھوک، پیاس اور بیماریوں کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کچے کے درجنوں دیہات میں لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں جبکہ محکمہ اطلاعات سندھ کے جاری اعدادوشمار کے مطابق گدو بیراج پر پانی کی آمد تیزی سے کم ہو رہی ،جمعرات دوپہر تین بجے پانی کی آمد 4لاکھ85ہزار185 کیوسک اور اخراج 4لاکھ56ہزار964 کیوسک، سکھر بیراج پر آمد 5لاکھ 62ہزار 157 اور اخراج 5لاکھ10ہزار595 کیوسک،کوٹری بیراج پر آمد 3لاکھ 6ہزار 53 کیوسک جبکہ اخراج 2لاکھ89ہزار 89 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ۔ دوسری جانب نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں لاہور ، راولپنڈی، اسلا م آباد، گجرات،فیصل آباد ، گوجرانوالہ ڈویژن سمیت دیگر علاقوں میں وقفہ وقفہ سے بارش جبکہ بالائی علاقوں کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے جبکہ چترال میں شامی گول کے مقام پر گزشتہ روز تیز بارش سے ندی نالوں میں طغیانی سے نشیبی علاقے زیر آب آگئے ، لاہور، اسلام آباد، مانسہرہ، گردونواح میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔