25ستمبر:عمران اور اہلیہ کی سزا معطلی اپیلیں سماعت کیلئے مقرر
اسلام آباد ، راولپنڈی (کورٹ رپورٹر ، خبر نگار ، اپنے نامہ نگار سے ، دنیا نیوز )اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی اپیلیں تین ماہ بعد سماعت کے لئے مقرر کر دیں ۔
عدالتی کاز لسٹ کے مطابق درخواستوں پر سماعت 25 ستمبر کو ہوگی جس کے لیے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ تشکیل دیا گیا ہے ۔سپیشل جج سنٹرل شاہ رخ ارجمندکی عدالت میں زیر سماعت بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کردی گئی۔اڈیالہ جیل کی بجائے جوڈیشل کمپلیکس میں ہی سماعت ہوئی اور عدالت نے آئندہ سماعت22 ستمبر کیلئے مقرر کردی۔اسلام آباد ہائیکورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی جانب سے توشہ خانہ ٹو کیس میں دائر بریت کی درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے سے متعلق متفرق درخواستیں سماعت کیلئے مقرر کر دیں۔جسٹس انعام امین منہاس متفرق درخواستوں پرآج دلائل سنیں گے ۔بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جیل میں بطور میاں بیوی(ازدواجی تعلقات)ملاقات کی درخواست دائرکردی گئی۔انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی خصوصی عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس کے جیل ٹرائل کو عدالت میں منتقل کرنے کے خلاف دائر درخواست پر فریقین کے وکلا سے آج 19 ستمبر کو دلائل طلب کر لئے ، تحریک انصاف کے سابق چیئرمین کی 4 رکنی لیگل ٹیم نے وزارت داخلہ پنجاب کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے عدالت میں درخواست دائر کردی ۔
عمران خان کی ویڈیو لنک پیشی سے متعلق عدالت نے سخت ایس او پیز جاری کردئیے ۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق ویڈیو لنک کارروائی کی ریکارڈنگ صرف عدالت ہی کر سکے گی جب کہ کسی اور شخص کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ عدالت کے اندر موبائل فون یا کسی بھی قسم کی ریکارڈنگ ڈیوائس لے جانا سختی سے ممنوع قرار دیا گیا۔بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنہ کی درخواست کی انسداد دہشتگردی عدالت میں سماعت جج امجد علی شاہ کے روبرو پراسیکیوشن کی جانب سے جیل سپرنٹنڈنٹ کی میڈیکل سے متعلق رپورٹ پیش کر دی گئی ۔رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا 21 ماہ کے دوران 31 مرتبہ طبی معائنہ ہوا۔بانی پی ٹی آئی کی نومبر احتجاج کے سات مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت بھی 24 ستمبر تک ملتوی کردی گئی۔سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ہینڈلنگ کے حوالے سے تحقیقات کا معاملہ، بانی پی ٹی آئی نے شامل تفتیش ہونے سے انکار کر دیا، تحقیقاتی ٹیم دو گھنٹے تک جیل میں موجود رہی۔اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے روز کسی بھی رہنما کو ان سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔جیل پہنچنے والے رہنما واپس روانہ ہوگئے ۔
بانی تحریک انصاف کی بہنیں چیف جسٹس پاکستان کو عمران خان کا خط دینے سپریم کورٹ پہنچ گئیں۔تاہم سپریم کورٹ پولیس اتھارٹی نے علیمہ خان کو چیف جسٹس کے چیمبر کی طرف جانے سے روک دیا۔بعدازاں پارٹی کے وکیل لطیف کھوسہ خط لے کر قائم مقام رجسٹرار کے دفتر پہنچے جہاں یہ خط جمع کرایا گیا۔خط میں بانی پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان اور ان کی اہلیہ پر انصاف کے دروازے بند ہیں۔انہوں نے لکھا کہ وہ 772 دنوں سے تنہائی کی قید میں ہیں، جہاں نو ، گیارہ کے کمرے کو ان کے لیے پنجرہ بنا دیا گیا ، ان کے خلاف 300 سے زائد سیاسی مقدمات قائم کیے گئے جو پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں رکھتے ۔خط میں کہا گیا ہے کہ اہلیہ بشریٰ بی بی کی صحت بگڑ رہی ہے لیکن ڈاکٹر کو معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، یہ قید نہیں بلکہ سوچا سمجھا نفسیاتی تشدد ہے تاکہ عوام کا حوصلہ توڑا جا سکے ۔خط میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ عدلیہ کو سیاسی جماعت توڑنے کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ۔انصاف ذوالفقار بھٹو کیس کی طرح 44 سال بعد نہیں بلکہ وقت پر ملنا چاہئے ۔خط میں چیف جسٹس سے اپیل کی گئی کہ بیٹوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت دی جائے اور بشریٰ بی بی کو علاج کے لیے ڈاکٹر تک فوری رسائی فراہم کی جائے ۔