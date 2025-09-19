پارلیمنٹیرینزووٹ لیکرآتے ، کبھی عوامی مسائل پرتجاویزدیں؟آئینی بینچ
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیئے پارلیمنٹیرین عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں۔
کیا آج تک کسی پارلیمنٹیرین نے عوامی مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے تجاویز دی ہیں؟ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں پانچ رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ٹیکس پیئرز کے وکیل خالد جاوید نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے پالیسی میکنگ پارلیمنٹ کا کام ہے ، اگر میں پالیسی میکر ہوں تو میں ماہرین سے پوچھوں گا کہ کیا عوام کو اس کا فائدہ ہے یا نقصان۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیئے جس کمیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بحث بھی ہوتی ہے یا جو بل آئے اسے پاس کر دیا جاتا ہے ؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیئے کہ یہی سوال ہم نے ایف بی آر کے وکلا سے پوچھا تھا، ایف بی آر کے وکلا نے جواب دیا تھا مختلف چیمبرز آف کامرس سے ماہرین کو بلایا جاتا ہے ، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ مختلف کمیٹیاں ہیں لیکن کمیٹیوں کے کیا نتائج ہوتے ہیں، یہ آج تک نہیں بتایا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیئے کہ اصول تو یہ ہے کہ ٹیکس نافذ کرنے سے پہلے ماہرین کی رائے ہونی چاہیے ۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا یہ بات بھی سامنے ہونی چاہیے کہ اگر 10 فیصد ٹیکس لگ رہا ہے تو کتنے لوگ متاثر ہوں گے ۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت آج تک ملتوی کردی۔