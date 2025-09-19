صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان :آپریشن ،4دہشتگرد ہلاک ،2دھماکے ،6جاں بحق

  • پاکستان
بلوچستان :آپریشن ،4دہشتگرد ہلاک ،2دھماکے ،6جاں بحق

راولپنڈی ،کیچ(خصوصی نیوزرپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)بلوچستان کے ضلع خضدار میں سکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 4دہشتگرد مارے گئے جبکہ ضلع کیچ اورچمن میں دھماکوں کے نتیجے میں 6افرادجاں بحق اور متعدد زخمی ہوگئے ۔

آئی ایس پی آر کے مطابق خضدار میں 17 ستمبرکو بھارتی سرپرست یافتہ فتنہ الہندوستان کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا،اس دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 بھارتی سرپرست یافتہ دہشتگرد ہلاک ہوگئے ۔ آپریشن کے دوران فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو موثر انداز میں نشانہ بنایا جبکہ ان کے ٹھکانوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکا خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ علاقے میں کسی بھی ممکنہ چھپے ہوئے دہشتگرد کے خاتمے کیلئے کلیئرنس آپریشن جاری ہے ۔دوسری طرف ضلع کیچ میں بارود سے بھری گاڑی کے دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہوگئے ۔سکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکا قومی شاہراہ پرکنچتی دشت کے مقام پر ہوا، دھماکے میں بارودی مواد سے بھری گاڑی استعمال کی گئی۔چمن میں پاک افغان بارڈر کے قریب ٹیکسی سٹینڈ میں دھماکے سے پانچ افراد جاں بحق اور3زخمی ہوگئے ،ڈپٹی کمشنر حبیب بنگلزئی نے بتایا کہ دھماکا خیز مواد مسافروں کے سامان میں رکھا ہوا تھا ،حکومت بلوچستان نے دھماکے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔وزیراعظم شہباز شریف نے خضدار کامیاب آپریشن پر سکیورٹی فورسز کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کی عفریت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے ۔ وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے کہاکہ بلوچستان میں قیام امن کیلئے سکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لڑکی کو ہراساں کرنیوالا ملزم گرفتار

اسلحہ کی نمائش کر نے والا ملزم گرفتار

10ملزم دھرلئے گئے

ناجائز اسلحہ رکھنے پر دو ملزم پکڑے گئے

آتش بازی کا سامان تیار کرنے پر مقدمہ درج

ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنیوالا دھر لیا گیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak