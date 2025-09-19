بلوچستان :آپریشن ،4دہشتگرد ہلاک ،2دھماکے ،6جاں بحق
راولپنڈی ،کیچ(خصوصی نیوزرپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)بلوچستان کے ضلع خضدار میں سکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 4دہشتگرد مارے گئے جبکہ ضلع کیچ اورچمن میں دھماکوں کے نتیجے میں 6افرادجاں بحق اور متعدد زخمی ہوگئے ۔
آئی ایس پی آر کے مطابق خضدار میں 17 ستمبرکو بھارتی سرپرست یافتہ فتنہ الہندوستان کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا،اس دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 بھارتی سرپرست یافتہ دہشتگرد ہلاک ہوگئے ۔ آپریشن کے دوران فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو موثر انداز میں نشانہ بنایا جبکہ ان کے ٹھکانوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکا خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ علاقے میں کسی بھی ممکنہ چھپے ہوئے دہشتگرد کے خاتمے کیلئے کلیئرنس آپریشن جاری ہے ۔دوسری طرف ضلع کیچ میں بارود سے بھری گاڑی کے دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہوگئے ۔سکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکا قومی شاہراہ پرکنچتی دشت کے مقام پر ہوا، دھماکے میں بارودی مواد سے بھری گاڑی استعمال کی گئی۔چمن میں پاک افغان بارڈر کے قریب ٹیکسی سٹینڈ میں دھماکے سے پانچ افراد جاں بحق اور3زخمی ہوگئے ،ڈپٹی کمشنر حبیب بنگلزئی نے بتایا کہ دھماکا خیز مواد مسافروں کے سامان میں رکھا ہوا تھا ،حکومت بلوچستان نے دھماکے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔وزیراعظم شہباز شریف نے خضدار کامیاب آپریشن پر سکیورٹی فورسز کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کی عفریت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے ۔ وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے کہاکہ بلوچستان میں قیام امن کیلئے سکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔