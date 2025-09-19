صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین پی ٹی اے میجرجنرل(ر)حفیظ الرحمان بحال

  • پاکستان
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس پرمشتمل ڈویژن بینچ نے جسٹس بابر ستارکے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو پر عہدے پر بحال کر دیا۔

 گزشتہ روز پی ٹی اے ، وفاق اور برطرف چیئرمین کی جانب سے دائر انٹراکورٹ اپیلوں پرسماعت کے دوران پی ٹی اے کے وکیل سلمان منصور نے مؤقف اپنایا کہ چیئرمین پی ٹی اے کو ہٹانے کے عمل میں نہ رولز کو چیلنج کیا گیا اور نہ ہی اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا گیا حالانکہ یہ لازمی تھا،درخواست میں ایسی استدعا بھی منظور کی گئی جس کا ذکر ہی نہیں تھا جبکہ پٹیشن میں جو مطالبہ موجود نہ ہو اسے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت نہیں دیکھا جا سکتا، اعتراضات پر مشتمل دو درخواستوں کونمٹائے بغیر فیصلہ محفوظ کیا گیا اور جب وکلا چھٹی پر تھے تو اس روز فیصلہ سنایا گیا۔

عدالت نے ازخود نوٹس کے تحت اختیارات استعمال کرتے ہوئے چیئرمین کو ہٹایا،میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کے وکیل قاسم ودود نے مؤقف اختیار کیا کہ رٹ پٹیشن میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ بطور ممبر پی ٹی اے تعیناتی نہیں ہو سکتی اور اسامی غلط مشتہر کی گئی، حالانکہ اس سے قبل کابینہ کی منظوری سے رولز میں تبدیلی کی جا چکی تھی جس کے بعد تعیناتی عمل میں آئی،ایڈیشنل اٹارنی جنرل راشد حفیظ نے اپنے دلائل میں کہا چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی کیلئے ملک بھر سے 64 امیدوار سامنے آئے جن میں 24 نے کوالیفائی کیا، عدالت نے انٹراکورٹ اپیلوں پر پٹیشنر اسامہ خلجی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی، جبکہ فیصلے کو معطل کرنے کی متفرق درخواست منظور کر لی۔

