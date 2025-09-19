صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5افسر تبدیل،میجر جنرل عمران سرتاج آئی جی ایف سی تعینات

  • پاکستان
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وفاقی حکومت نے آئی جی فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا سمیت 5 افسران کے تبادلے اور تعیناتی کے احکامات جاری کر دیئے ۔

اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق میجر جنرل عمران سرتاج کو آئی جی فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا تعینات کیا گیا ہے ، جبکہ سابق آئی جی میجر جنرل انجم ریاض کی خدمات واپس لے لی گئی ہیں۔پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سروس گروپ گریڈ 19 کی افسر صائمہ مستنصر کی خدمات تین سال کے لیے پاکستان سروسز اکیڈمی کے سپرد کر دی گئی ہیں۔نیب میں تعینات آئی بی گریڈ 19 کے افسر بلال ریاض برکی کی ڈیپوٹیشن میں 20 ستمبر سے دو سال کی توسیع کر دی گئی ہے ۔آفس مینجمنٹ سروس گریڈ 18 کے افسر شعیب رضا گوپانگ کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں سیکشن آفیسر ڈسپلن تعینات کیا گیا ہے ۔ 

