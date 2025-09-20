اسلام آباد ہائیکورٹ کے 5ججز کی سپریم کورٹ میں د رخواستیں:چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے اقدامات چیلنج
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر )جسٹس طارق محمود جہانگیری سمیت 5 ججز نے اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے اختیارات واقدامات سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیئے ہیں۔
جمعے کو اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس محسن اخترکیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سرداراعجاز اسحاق اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز سپریم کورٹ پہنچے ،پانچوں ججزنے انفرادی اپیلیں دائر کیں۔جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کام سے روکنے کے خلاف پٹیشن دائر کی جب کہ دیگر 4 ججز نے جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف الگ الگ درخواستیں دائر کیں۔اسلام ہائیکورٹ کے پانچ ججز نے آرٹیکل 184/3 کے تحت درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں چیف جسٹس اسلام آباد سمیت وفاق کو فریق بنایا گیا ہے ۔درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ جج کو کام سے روکنے کی درخواست ہائیکورٹ میں قابل سماعت نہیں، جج کو صرف آرٹیکل 209 کے تحت کام سے روکا جا سکتا ہے۔
پانچ ججز نے درخواست میں استدعا کی کہ قرار دیا جائے کہ چیف جسٹس انتظامی اختیارات سے ججز کے عدالتی اختیارات ختم نہیں کر سکتے ، چیف جسٹس چلتے مقدمات دوسرے بینچز کو منتقل نہیں کر سکتے اور چیف جسٹس دستیاب ججز کو روسٹر سے نکال نہیں سکتے ۔درخواست میں موقف اپنایا کہ آر ٹیکل 202 کے تحت بنے رولز کے تحت ہی چیف جسٹس بینچ تشکیل دے سکتے ہیں، ماسٹر آف روسٹر کا نظریہ سپریم کورٹ کالعدم قرار دے چکی۔استدعا ہے کہ انتظامی کمیٹیوں کے تین فروری اور 15جولائی کے نوٹیفکیشن کالعدم قرار دیئے جائیں، انتظامی کمیٹیوں کے اقدامات بھی کالعدم قرار دیئے جائیں اور اسلام آباد ہائیکورٹ کے حالیہ رولز غیر قانونی قرار دیئے جائیں۔ ہائیکورٹ آرٹیکل 199 کے تحت اپنے آپ کو ہی رٹ جاری نہیں کر سکتی۔سپریم کورٹ سے روانگی کے وقت صحافی نے سوال کیا کہ بینچز میں فکس سارے مقدمات پر سماعت مکمل کرکے آئے ہیں؟ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جی کیسز سن کر ہی سپریم کورٹ آئے ہیں۔
جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید کہا کہ ہمارا ہمیشہ قانون و انصاف پراعتماد رہا ہے کوئی انٹرویو دوں اچھا نہیں لگے گا تاہم ذاتی رائے کیمروں کی حدتک نہیں ہوتی۔ہائیکورٹ میں بنائے گئے بینچز میں بیٹھنے کے سوال پر جسٹس محسن اخترکیانی نے کہا نہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہم اپنا کیس خود لڑیں گے اب ہمارا آنا جانا لگا رہے گا۔جعلی ڈگری کیس پر جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اسلام آباد ہائیکورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے عدالت عظمیٰ سے استدعا کی کہ اسلام آباد ہائیکورٹ کے حکم نامہ کو معطل کیا جائے ، جج کو فرائض کی انجام دہی سے نہیں روکا جا سکتا، آرٹیکل 10-اے کے تحت حاصل حقوق کی خلاف ورزی کی گئی۔سپریم کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی اپیل کو 23409 نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے ۔واضح رہے کہ 16 ستمبر کو مبینہ جعلی ڈگری کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روک دیا گیاتھا۔
جسٹس طارق محمود جہانگیری نے 17 ستمبر کو چیف جسٹس کورٹ کی کل کی سماعت کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حصول کی درخواست دائر کی تھی۔مانیٹرنگ ڈیسک کے مطابق اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کیخلاف سپریم جوڈیشل کمیشن میں شکایت دائرکر دی گئی ہے ۔ وکیل وقاص ملک کی جانب سے دائر شکایت میں بدعنوانی،جانبداری اور حلف کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کئے گئے ہیں۔ درخواست کے متن میں کہا گیا ہے کہ مریم فیاض کیس میں تین سال تک فیصلہ محفوظ رکھ کر عدالتی حلف کی خلاف ورزی کی گئی۔کٹ اینڈ ویلڈ گاڑیوں کے کیس کا فیصلہ بھی غیرمعمولی تاخیر کا شکار رہا، جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ساتھی ججز کیساتھ گروپ بنا کر عدالتی کام متاثر کیا۔چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ اور دیگر ججز کیخلاف محاذ آرائی کی گئی۔ شکایت میں بطور جج پرائیویٹ لائفرم چلانے اور اثرانداز ہونے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے ،درخواست میں مس کنڈکٹ پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق کو عہدے سے ہٹانے کی استدعا کی گئی ہے ۔