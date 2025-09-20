سعودیہ سے معاہد ہ مثبت پیشرفت:پی پی ،پی ٹی آئی ،جے یو آئی
کراچی،اسلام آباد (سٹاف رپورٹر ،خصوصی نیوز رپورٹر،آئی این پی) پیپلزپارٹی ،پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علمائے اسلام نے پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے ۔
چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے پاک سعودیہ دفاعی معاہدے پر وزیراعظم اور ان کی پوری ٹیم کومبارکباد دیتا ہوں اور اور معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹوکا کہنا تھا کہ امید ہے وزیراعظم کراچی میں منصوبوں کی سپیڈ سے متعلق اپنے وعدے کوپورا کریں گے ،قدرتی آفت کے دوران سیاست نہیں کرنی چاہیے ۔بلاول بھٹو کا سعودی عرب کیساتھ معاہدے کومثبت پیشرفت قراردیتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان پر حملہ، سعودی عرب پر حملہ تصور ہو گا ،ہم نے بھارت سے مقابلہ کرکے جنگ میں کامیابی حاصل کی۔جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا پاک سعودی معاہدے کو خوش آمدید کہنا چاہیے ، سعودی حکومت کے شکرگزار ہیں انہوں نے وزیراعظم کو بلایا،مسلم دنیا میں جہاں خرابیاں ہیں انہیں ٹھیک کرنا ہوگا، امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے ایک اسلامی بلاک ہونا چاہیے ، اوآئی سی علامتی بلاک ہے ، پاکستان اور سعودی عرب میں مسلم امہ کی قیادت کی صلاحیت موجود ہے ۔
کراچی میں وفاقی وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ کی رہائشگاہ پر بزنس کمیونٹی کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہاہر شعبہ زندگی میں ماہرین پیدا کرنا ہوں گے تو ملک کی ضرورت پوری کرسکیں گے ، تشویش ہے پاکستان معاشی طور پر مزید کمزور ہورہاہے ۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی معیشت بھی پاکستان سے بہتر ہے ، انسانیت کا مزاج یکجا رہنے کا ہے لیکن اتحاد کیلئے کچھ اصول بھی ہونے چاہئیں، جب دل چاہتاہے ملک کے آئین کو موم کی ناک بنادیا جاتاہے ۔پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین طے پانے والے سٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے دونوں برادر ممالک کے تاریخی، سٹریٹجک اور مذہبی تعلقات کی توثیق قرار دیا ہے ۔پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا کہ اس اہم دفاعی معاہدے کی مزید تفصیلات پاکستانی قوم کے ساتھ شیئر کی جائیں تاکہ عوام کو اس پیش رفت سے مکمل طور پر آگاہ رکھا جا سکے ۔
پی ٹی آئی کے مرکزی ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسلامی اخوت، مشترکہ تزویراتی مفادات اور باہمی اعتمادپر مبنی گہرے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے ۔بیان میں کہا گیا ہے کہ دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کا فروغ نہ صرف دوطرفہ سطح پر امن و استحکام کو یقینی بنائے گا بلکہ خطے میں بھی دیرپا سلامتی کا ضامن بن سکتا ہے ۔ترجمان کے مطابق ہم یقین رکھتے ہیں کہ دونوں برادر ممالک کے درمیان بڑھتا ہوا تعاون نہ صرف دو طرفہ ترقی و خوشحالی کا ضامن ہوگا بلکہ پورے خطے اور دنیا میں امن و استحکام کو بھی فروغ دے گا۔