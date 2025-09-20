سیلاب میں معذور شخص کی بیٹی کا جہیز اورگھر بہہ گیا
کمالیہ(آئی این پی)حالیہ سیلاب میں معذور شخص کی بیٹی کا جہیز،گھر سمیت سارا سامان بہہ گیا۔تفصیلات کے مطابق کمالیہ میں شادی کی تیاریوں میں مگن گھرانے کی خوشیاں اس وقت غم میں بدل گئیں جب سیلاب اس کا پورا گھر بہا کر لے گیا۔
متاثرہ معذور شخص ظہور احمد کے مطابق کچھ عرصہ بعد بیٹی کی شادی کرنا تھی اور بہت مشکل سے بیٹی کیلئے جہیز کا سامان جوڑا تھا مگر حالیہ سیلاب میں گھر بچا نہ بیٹی کا جہیز ، سب کچھ سیلاب میں بہہ گیا،اب کھلے آسمان تلے کسی معجزے کے منتظر ہیں۔