صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوئٹہ :پولیس کیساتھ فائرنگ کا تبادلہ، 2منشیات فروش ہلاک

  • پاکستان
کوئٹہ :پولیس کیساتھ فائرنگ کا تبادلہ، 2منشیات فروش ہلاک

کوئٹہ( کرائم رپورٹر )پولیس اور منشیات فروشوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ،فائرنگ میں 2 منشیات فروش ہلاک ہوگئے ۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ شب کوئٹہ کے گنجان آباد علاقہ جناح روڈ پر پولیس اور منشیات فروشوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا فائرنگ کے دوران 2منشیات فروش موقع پر ہلاک ہوگئے ،جن کی شناخت جانان اور صالح کے نام سے ہوئی واضح رہے کہ ہلاک ہونے والے منشیات فروش عادی مجرم تھے پہلے بھی کئی مر تبہ جیل جاچکے تھے ۔ لاشوں کو ہسپتال منتقل کردیا گیا مزید کارروائی جاری ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ہربنس پورہ :اغوامیں ملوث کانسٹیبل سمیت 2ملزم گرفتار

ڈکیت گینگ گرفتار، لاکھوں روپے کا مسروقہ مال ، اسلحہ برآمد

نارنگ:8ڈاکوؤں نے گاڑیاں روک کر لاکھوں لوٹ لئے

الہ آباد:نامعلوم افرادکی فائرنگ سے رکشہ ڈرائیور قتل

کوٹ رادھاکشن سے شادی شدہ خاتون اغوا

سڑک پار کرتی خاتون کار کی ٹکر سے جاں بحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak