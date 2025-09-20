کوئٹہ :پولیس کیساتھ فائرنگ کا تبادلہ، 2منشیات فروش ہلاک
کوئٹہ( کرائم رپورٹر )پولیس اور منشیات فروشوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ،فائرنگ میں 2 منشیات فروش ہلاک ہوگئے ۔
تفصیلات کے مطابق گزشتہ شب کوئٹہ کے گنجان آباد علاقہ جناح روڈ پر پولیس اور منشیات فروشوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا فائرنگ کے دوران 2منشیات فروش موقع پر ہلاک ہوگئے ،جن کی شناخت جانان اور صالح کے نام سے ہوئی واضح رہے کہ ہلاک ہونے والے منشیات فروش عادی مجرم تھے پہلے بھی کئی مر تبہ جیل جاچکے تھے ۔ لاشوں کو ہسپتال منتقل کردیا گیا مزید کارروائی جاری ہے ۔