رحیم یار خان:ڈکیتی مزاحمت پر معمر خاتون کو زندہ جلا دیا
رحیم یار خان (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈکیتی کی واردات کے دوران نامعلوم ملزم معمر خاتون کے کانوں میں پہنے ہوئے طلائی زیورات چھین کر فرار ہوگیا۔
مزاحمت پر اسے زندہ جلادیا۔ پولیس کے مطابق موضع شمس آباد کے رہائشی فیض احمد نے بیان دیا کہ وہ گزشتہ روز عدالت گیا ہوا تھا کہ اس کی بہن غلام فاطمہ نے اطلاع دی کہ والدہ 70 سالہ منظوراں بی بی کی جلی ہوئی لا ش کمرے میں پڑی ہے ۔ پولیس کو اطلاع دی گئی تو معلوم ہوا کہ مقتولہ کے کانوں میں پہنی طلائی بالیاں اور کوکا مالیت تقریباً 4 لاکھ روپے غائب ہیں۔ نامعلوم شخص عدم موجودگی میں گھر میں داخل ہوا، زیورات چھیننے کے بعد آگ لگا کر موقع سے فرار ہوگیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش تحویل میں لی اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کردیا۔ بعدازاں نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔