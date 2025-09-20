صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائیویٹ حج سکیم کیلئے درخواستوں کی وصولی شروع

  • پاکستان
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )حج 2026 کے لئے پرائیویٹ حج سکیم کے تحت 37ہزار 903 عازمین درخواستوں جمع کروا سکتے ہیں۔

درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے ،وزارت مذہبی امور کے مطابق پرائیویٹ حج آپریٹرزگزشتہ برس کے عازمین کو پہلے موقع دیں گے ،گزشتہ سال حج سے محروم رہ جانے والے 22 ہزار 97 عازمین نے رجسٹریشن کروائی، پرائیویٹ حج آپریٹرز گزشتہ سال کے عازمین کی رجسٹریشن مکمل ہونے کا بیان حلفی دیں گے ۔وزارت مذہبی امور کے مطابق پرائیویٹ حج آپریٹرزکا کوٹہ 60 ہزارمقررکیا گیا ہے ،22 ہزار 97 عازمین گزشتہ برس کے 37 ہزار903 نئے درخواست گزارحج پر جاسکیں گے ۔

