علی پور:راشن لیجاتے 4سیلاب متاثرین ڈوب کر جاں بحق
علی پور،لاہور،گجرات،قصور ( نیوز ایجنسیاں ،نمائندہ دنیا )علی پور میں راشن لے کرواپس جانیوالے 4سیلاب متاثرین سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ۔
ادھر گزشتہ روز موسلا دھار بارش سے گجرات ایک بار پھر پانی میں ڈوب گیا، جبکہ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ مون سون 2025اب مکمل ختم ہوچکا ، آئندہ ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں ، تمام دریاؤ ں میں صورتحال نارمل ہوگئی۔دوسری طرف دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے ، دادو سمیت کئی علاقوں میں مزید دیہات زیر آب آگئے ۔تفصیلات کے مطابق تحصیل علی پور میں مختلف واقعات کے د وران 4افراد راشن لے کر واپس گھر جاتے ہوئے سیلابی پانی میں ڈوب کر دم توڑ گئے ،ایک واقعہ بستی کارچ میں پیش آیا جہاں 2 ماموں اورایک بھانجاایکدوسرے کو بچاتے ہوئے ڈوبے ،جن کی شناخت نادر، رستم، حافظ بابر کے نام سے ہوئی۔علاوہ ازیں نواحی علاقہ میں 15سالہ کاشف گبول کھانا لے جاتے ہوئے سیلابی پانی میں بہہ کر جاں بحق ہوا۔ریسکیو ٹیموں نے آپریشن کے بعد تمام لاشیں برآمد کر لیں۔
ادھر گجرات میں ایک گھنٹے کی موسلا دھار بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آگئے ، ڈپٹی کمشنر آفس سمیت تمام سرکاری دفاتر،گلی محلوں میں کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا، شاہراہیں ڈوبنے سے موٹر سائیکلیں اور رکشے بند ہوتے رہے ۔دریں اثناء ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ ستلج میں پانی کا بہاؤ تھوڑا سا زیادہ ہے ،ایم فائیو موٹروے سیلاب سے متاثر ہوئی، جلال پور سے لودھراں روڈ تک موٹروے آمدورفت کیلئے بندہے ، اب تک موٹروے پر کسی قسم کے بریچ کا فیصلہ نہیں ہوا ، سیلابی پانی سندھ کیلئے زیادہ نقصان کا باعث نہیں بنا۔عرفان علی کاٹھیا نے بتایا کہ پنجاب میں 28 اضلاع کے 4 ہزار 755 دیہات متاثر ہوئے ، 25 لاکھ 82 ہزار ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آیا ، اب تک 123 افراد جاں بحق ہو چکے ۔علاوہ ازیں جلال پورپیروالا میں دریائے چناب اور ستلج کے سیلابی ریلوں سے 90سے زائد دیہات بری طرح متاثر ہو چکے ہیں ،کئی علاقوں میں 2 فٹ تک پانی کی کمی واقع ہوگئی تاہم اس کے باوجود 8 سے 10 فٹ پانی ابھی بھی موجود ہے جس سے سینکڑوں مکا ن زمین بوس اور ہزاروں مکین بے گھر ہوگئے ہیں۔
ادھر مظفرگڑھ کے 8علاقوں میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا، اس موقع پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگ زیب کی آمد پر متاثرین نے خوشی کا اظہار کیا۔علاوہ ازیں قصور میں دریائے ستلج میں گنڈاسنگھ والا تلوار پوسٹ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 98 ہزار165 کیوسک ، سطح 7اعشاریہ20فٹ ، فتح محمد پوسٹ پر پانی کی سطح 12 جبکہ کیکر پوسٹ پر پانی کی سطح10اعشاریہ 20فٹ ریکارڈ کی گئی۔ادھر سیلاب متاثرین کی اپنے گھروں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے ۔ چنیوٹ میں دریائے چناب کے سیلاب نے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور آبادیاں تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ زرخیز زمینوں کے اوپر ریت چڑھا کر زمینوں کو بیکار کر دیا ،متاثرین کسی مسیحا کے منتظر ہیں، تا حال کسی نے انکی داد رسی نہیں کی ۔ متاثرہ کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی بل اور قرضے معاف، آئندہ فصلوں کیلئے کھاد اور بیج مفت دئیے جائیں۔ دریں اثناء دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے جبکہ دادو میں سیلاب متاثرہ دیہات کی تعداد 50 ہو گئی، دیہات کا میہڑ اور دادو سے زمینی رابطہ منقطع ہے ، سیلابی ریلا لاڑکانہ سیہون بچاؤ بند سے ٹکرا گیا ،نوشہروفیروز میں لوپ بند میں شگاف پڑ گیا ،بکھری کے قریب بھی گاؤں زیر آب آگئے ۔