صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہاتھا پا ئی ،60تا 70وکلا کیخلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج

  • پاکستان
ہاتھا پا ئی ،60تا 70وکلا کیخلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے ،مانیٹرنگ ڈیسک )جسٹس جہانگیری کے حق میں ریلی کے دوران وکلا میں ہا تھا پا ئی، پی ٹی آ ئی کے وکلا پر اسلام آباد ہا ئیکورٹ بار کونسل کے صدر پر حملہ کا الزام ، اسلام آباد ہائیکورٹ بار کونسل کے صدر کی مدعیت میں 60 سے 70 وکلا کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا۔

 گزشتہ روز جسٹس طارق محمودجہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روکے جانے کے خلاف وکلا نے اسلام آبادہائیکورٹ کے احاطہ میں ریلی نکالی ۔ ریلی کے اختتام پی ٹی آئی کے وکلا کی صدر ہائیکورٹ بار واجد علی گیلانی سے تلخ کلامی ہوگئی، پی ٹی آئی وکلا انتظار پنجوتھہ،نعیم پنجوتھہ،فتح اللہ برکی اور دیگر نے صدر بار واجد علی گیلانی سے دھکم پیل کی ۔ اس دوران وکیل انتظار حسین پنجوتھہ اور صدر ہائیکورٹ بار واجد گیلانی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور ہاتھا پائی کی بھی کوشش کی گئی۔ وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل نصیر کیانی نے کہا انہوں نے دباؤ ڈالا کہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز لگوائے جائیں ۔بعد ازاں اسلام آباد ہائیکورٹ بارکے صدر کی مدعیت میں 60 سے 70 وکلا کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیاجس کے مطابق نعیم حیدرپنجوتھہ ، انتظار پنجوتھہ ، ایمان مزاری ، زینب جنجوعہ ، ہادی علی چٹھہ سمیت دیگر وکلا نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ سرفراز ڈوگر اور اداروں کے خلاف نعرے بازی کی۔ واجد گیلانی نے انہیں منع کیا تو ان پر حملہ کیا گیا۔ انتظار پنجوتھہ کے پاس چاقو، نعیم پنجوتھہ کے پاس چھری تھی، ایمان مزاری وکلا کی قیادت کر رہی تھیں، ان سمیت دیگر نے کہا کہ واجد گیلانی کو جان سے مار دو۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ہربنس پورہ :اغوامیں ملوث کانسٹیبل سمیت 2ملزم گرفتار

ڈکیت گینگ گرفتار، لاکھوں روپے کا مسروقہ مال ، اسلحہ برآمد

نارنگ:8ڈاکوؤں نے گاڑیاں روک کر لاکھوں لوٹ لئے

الہ آباد:نامعلوم افرادکی فائرنگ سے رکشہ ڈرائیور قتل

کوٹ رادھاکشن سے شادی شدہ خاتون اغوا

سڑک پار کرتی خاتون کار کی ٹکر سے جاں بحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak