آزاد کشمیر :کارکن آج رات فارم 47 کے حکمرانوں سے نجات کیلئے اذانیں دیں، خواجہ فاروق
مظفرآباد (آئی این پی )تحریک انصاف آزادکشمیر کے کارکن آج 20ستمبر رات 9بجے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر اپنے اپنے محلوں،وارڈز،دیہات میں اذانیں دیں۔
تاکہ ہمارے ملک کو موجودہ فارم 47 کے کرپٹ نااہل خوشامدی حکمرانوں سے نجات مل سکے ۔تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق احمد نے کہا کہ ہمیشہ ظلم ناانصافی کے خاتمہ کے لیے آذان دے کر باری تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے ، آزادکشمیر میں جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں ان سے نجات کے لیے 20ستمبر رات 9 بجے ہر جگہ اذانیں دی جائیں گی تا کہ ان سے قوم کی جان چھوٹ جائے ۔