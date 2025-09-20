صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور :ایف آئی اے کی کارروائی انسانی سمگلر سمیت 3 ملزم گرفتار

لاہور :ایف آئی اے کی کارروائی انسانی سمگلر سمیت 3 ملزم گرفتار

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )ایف آئی اے لاہور زون کی کارروائیاں، انسانی سمگلنگ اور کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار کرلیے گئے۔

 ملزمان ملک صدیق، آفتاب رحمن اور دانیال  احمد کو لاہور کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا،ملزم ملک صدیق نے شہری کو بیرون ملک ورک ویزا کا جھانسہ دے کر 13 لاکھ روپے ہتھیا ئے اور روپوش ہو گیا جبکہ آفتاب رحمن اور دانیال احمد معروف رجسٹرڈ کمپنیز کی جعلی پروڈکٹس بنانے ،سٹاک رکھنے اور فروخت کرنے میں ملوث پائے گئے ،تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔

