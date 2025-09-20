سعودیہ و قطربھار ت کے بجا ئے پاکستانی محنت کشوں کو روزگاردیں :محمد علی درانی
اسلام آباد(نامہ نگار)سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی نے سعودی عرب اور پاکستان میں دفاع کے سٹرٹیجک معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ریٹائر ڈ پاکستانی فوجیوں کی فورس بنانے کی تجویز دی ۔
ایک بیان میں انہوں نے کہا یہ معاہدہ تاریخی سنگ میل ہے جو پوری امت مسلمہ کی کامیابیوں کا راستہ کھولے گا۔سعودی عرب اور قطر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بھارتیوں کے بجائے پاکستانی محنت کشوں کو روزگار دیں ، حج اور عمرے کی فیسیں کم کی جائیں۔