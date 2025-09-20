ساس سے جھگڑا،ماں کی2بچوں کو قتل کر کے خودکشی
بہاولپور (آئی این پی )بہاولپور میں بہو نے ساس سے جھگڑے کے بعد مبینہ طور پر اپنے دونوں بچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کرلی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ بہاولپور میں پیش آیا جہاں ایک خاتون نے ساس سے جھگڑے کے بعد انتہائی اقدام اٹھایا، ابتدائی تفتیش کے مطابق 26 سالہ خاتون کا اپنی ساس سے جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد خاتون نے مبینہ طورپر اپنے بچوں کو قتل کر نے کے بعد خودکشی کی۔پولیس حکام نے بتایاکہ جاں بحق بچوں میں 4 سالہ بیٹی اور اڑھائی سالہ بیٹا شامل ہے ، لاشیں ہسپتال منتقل کردی گئی ہیں ،مزید تحقیقات جاری ہیں، تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر اصل محرکات سامنے لائے جائیں گے ۔