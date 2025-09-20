صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور،ساہیوال میں 2افراد نے زندگی ختم کرلی

  • پاکستان
لاہور،ساہیوال میں 2افراد نے زندگی ختم کرلی

لاہور، ساہیوال(کرائم رپورٹر، نمائندہ دنیا) لاہور اور ساہیوال میں 2افراد نے خودکشی کرلی۔ غالب مارکیٹ کے علاقہ فتح آباد میں 26 سالہ حمزہ ولدسرور نے بیروزگاری سے تنگ آکر پنکھے سے پھندا لیکراپنی زندگی ختم کی۔

متعلقہ تھانہ کی پولیس نے فرانزک ٹیم کی مدد سے شواہد اکٹھے کر لیے اور لاش مردہ خانے منتقل کر کے کارروائی کا آغاز کردیا ۔ساہیوال کے محلہ فرید گنج کا رہائشی 38سالہ یاسر جھال روڈ پر نہر ایل بی ڈی سی میں کود کر ڈوب گیا۔ اطلاع پر ریسکیو عملہ نے لاش کی تلاش کیلئے آپریشن شروع کیا، تاہم آخری اطلاعات تک لاش نہیں مل سکی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا مثبت اختتام،33ارب منافع

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 1100روپے سستا

مرکنٹائل ایکسچینج میں61 ارب روپے کے سودے

سوگو گروپ اور کینیڈین سولرکے درمیان معاہدہ

اگست:بیرونی سرمایہ کاری کے حجم میں نمایاں کمی ریکارڈ

پاک،سعودیہ معاہدہ سفارتی اور عسکری تاریخ کا اہم سنگِ میل ،ایس ایم تنویر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak