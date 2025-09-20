لاہور،ساہیوال میں 2افراد نے زندگی ختم کرلی
لاہور، ساہیوال(کرائم رپورٹر، نمائندہ دنیا) لاہور اور ساہیوال میں 2افراد نے خودکشی کرلی۔ غالب مارکیٹ کے علاقہ فتح آباد میں 26 سالہ حمزہ ولدسرور نے بیروزگاری سے تنگ آکر پنکھے سے پھندا لیکراپنی زندگی ختم کی۔
متعلقہ تھانہ کی پولیس نے فرانزک ٹیم کی مدد سے شواہد اکٹھے کر لیے اور لاش مردہ خانے منتقل کر کے کارروائی کا آغاز کردیا ۔ساہیوال کے محلہ فرید گنج کا رہائشی 38سالہ یاسر جھال روڈ پر نہر ایل بی ڈی سی میں کود کر ڈوب گیا۔ اطلاع پر ریسکیو عملہ نے لاش کی تلاش کیلئے آپریشن شروع کیا، تاہم آخری اطلاعات تک لاش نہیں مل سکی ۔