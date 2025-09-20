گندم کسی صورت درآمد نہیں ہونی چاہئے :وفاقی وزیر رانا تنویر ، مراد شاہ میں اتفاق
کراچی (سٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر فوڈ سکیورٹی رانا تنویر حسین کی اعلیٰ سطح ملاقات میں قومی فوڈ سکیورٹی پالیسی مرتب اور گندم کے کاشتکاروں کے لیے منصفانہ سپورٹ پرائس مقرر کرنے پر اتفاق کیا گیا تاکہ پیداوار میں اضافہ ہو اور کاشتکاروں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے ۔
شرکا نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ گندم کسی صورت درآمد نہیں ہونی چاہیے بلکہ مقامی آبادگاروں کو سہارا دیا جائے ۔وزیراعلیٰ مراد شاہ نے کہا اس سال لازمی طور پر سپورٹ پرائس مقرر کرنا ہوگی تاکہ کسان محفوظ ہوں، صرف اسی صورت میں ہم اپنے عوام کے لیے خوراک کا تحفظ یقینی بنا سکیں گے ۔