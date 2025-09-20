صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپرٹیکس کیس: وکیل کے دلائل مکمل،سماعت پیرتک ملتوی

  • پاکستان
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں زیر سماعت سپر ٹیکس سے متعلق کیس میں ٹیکس پیئرز کے وکیل خالد جاوید نے دلائل مکمل کرلیے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں پانچ رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔

 ٹیکس پیئرز کے وکیل خالد جاوید نے دلائل جاری رکھتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ کوئی شخص کہہ دے کہ میں پانچ سو ملین کا منافع کما رہا ہوں اور دس فیصد ٹیکس دوں گا، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں پانچ ہزار ملین کما رہا ہوں لیکن ٹیکس چار فیصد دوں گا، فور سی پر ٹیکس لگے گا لیکن دس فیصد نہیں چار فیصد لگے گا، جسٹس جمال مندوخیل نے سماعت کے دوران آرٹیکل کے حوالے سے ایک نکتہ اٹھایا تھا۔ جسٹس جمال مندو خیل نے ریمارکس دیئے میں اپنے الفاظ واپس بھی لے سکتا ہوں۔ وکیل خالد جاوید کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو روسٹرم پر بلا لیا، جسٹس امین الدین خان نے پوچھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب آپ تحریری معروضات کب تک دیں گے ؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میں کل تک دے دوں گا۔ بعدازاں سماعت پیر تک ملتوی کردی گئی۔ احمد سکھیرا پیر کو دلائل کا آغاز کریں گے ۔ 

