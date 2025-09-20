فیصل آباد:سیوریج لائن کی زہریلی گیس نے تین مزدوروں کی جان لے لی
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)سیوریج لائن کی زہریلی گیس نے ایک ہی وقت میں تین مزدوروں کی جان لے لی۔ المناک واقعہ مچھلی فارم کے قریب اس وقت پیش آیا جب فارم مالک اور منشی نے غیر قانونی کنکشن کے لیے مزدوروں کو سیوریج لائن میں اتارا۔
جیسے ہی مزدور زیرِ زمین پہنچے تو زہریلی گیس کے اخراج نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے ۔ مرنے والوں کی شناخت ذوالفقار، نعیم عباس اور انصر کے نام سے ہوئی ہے ۔اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچیں اور لاشوں کو باہر نکال کر پولیس کے حوالے کیا۔ تھانہ صدر پولیس نے فارم کے مالک اور منشی کے خلاف مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔