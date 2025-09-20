پیپلزپارٹی رہنما شکیل درانی کے گھر دستی بم سے حملہ ،3 محافظوں سمیت 5زخمی
کوئٹہ(کرائم رپورٹر) خضدار میں پیپلزپارٹی کے رہنما اور سابق ضلعی چیئرمین آغا شکیل درانی کے گھر پر دستی بم سے حملہ، 3 محافظوںسمیت 5 افراد زخمی ہوگئے ۔
پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنیوالے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آور کی تلاش شروع کردی۔ حملہ آغا شکیل درانی کے ڈبل روڈ پر واقع گھر پر ہوا ۔وزیراعلیٰ بلوچستان میر سرفراز خان بگٹی نے کہاہے کہ آغا شکیل درانی کی رہائشگاہ پر دستی بم حملہ افسوسناک ہے ،ایسے بزدلانہ واقعات عوام اور قیادت کے حوصلے پست نہیں کر سکتے ۔