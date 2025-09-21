جعفر ایکسپریس پر حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں ہلاک
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)جعفر ایکسپریس پر حملے کا ماسٹر مائنڈ اور فتنہ الہندوستان کا دہشت گرد گل رحمن عرف استاد مرید افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک ہوگیا۔
ذرائع کے مطابق کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کی ذیلی دہشت گرد تنظیم مجید بریگیڈ کا کمانڈر اور جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان کے صوبہ ہلمند میں 17 ستمبر 2025 کو ماراگیا۔ دہشت گرد گل رحمن فتنہ الہندوستان (مجید بریگیڈ)کا ٹرینر اور آپریشنل کمانڈر تھا اور وہ پاکستانی سکیورٹی فورسز ، چینی اورپاکستانی شہریوں اور مختلف اداروں پر حملوں میں ملوث تھا،اس نے جعفر ایکسپریس، کراچی میں چینی قونصلیٹ اور گوادر میں پرل کانٹی نینٹل (پی سی)ہوٹل میں دہشت گردی کی کارروائیاں کیں۔ خضدار سکول بس دھماکا، کراچی میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ خود کش دھماکا، پاکستان سٹاک ایکس چینج حملہ اور کوئٹہ ریلوے سٹیشن میں دہشت گردی کی کارروائیاں بھی ا سی کے کھاتے میں درج ہیں ۔ رپورٹس کے مطابق گل رحمن افغانستان میں روپوش تھا اور وہیں سے پاکستان میں دہشتگردانہ نیٹ ورک کو کنٹرول کر رہا تھا، اس کی ہلاکت نہ صرف دہشتگرد نیٹ ورک کیلئے بڑا دھچکا ہے بلکہ اس امر کی بھی واضح نشاندہی کرتی ہے کہ افغان سرزمین بدستور پاکستان کے خلاف دہشتگردانہ سرگرمیوں کیلئے استعمال ہو رہی ہے ۔ پاکستانی حکام نے اس پیشرفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک بار پھر عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ فتنہ الہندوستان جیسے نیٹ ورکس اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے تاکہ خطے میں امن و استحکام ممکن بنایا جا سکے ۔