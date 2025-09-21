گرین ٹریکٹر سکیم،دوسرا فیز،قرعہ اندازی،مریم نواز کا خوش قسمت کا شتکار کو فون
لاہور (دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام کے دوسرے فیزکا آغاز کر دیا اور 9500ہائی پاور ٹریکٹرز کیلئے قرعہ اندازی کی،وزیراعلیٰ سے جرمن طبی وفد نے گزشتہ روز ملاقات کی اور بچوں کے کینسر کے علاج میں معاونت پر اتفاق کیا گیا ۔
تٖفصیلات کے مطابق مریم نواز نے گزشتہ روز سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام کے دوسرے فیزکا آغازکرتے ہوئے قرعہ اندازی کی ،پہلا ٹریکٹر تحصیل اٹک کے راجہ رفعت عباس،دوسرا نزہت پروین اورتیسرا میاں نصیر کا نکلا،انہوں نے کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد دی اور قرعہ اندازی میں قصورکے کامیاب کاشتکار محمد عاشق کو خود ٹیلی فون کیا،مریم نواز نے کال کرکے کہاکہ ’’کیہہ حال اے ؟ ،تسی ٹریکٹر واسطے اپلائی کیتا سی،تہاڈاناں نکل آیااے ، تہانوں مبارک باد واسطے فون کیتااے ‘‘۔سیکرٹری زراعت نے بریفنگ میں بتایاکہ گرین ٹریکٹرز سکیم فیز ٹو کیلئے 2لاکھ82ہزار کاشتکار قرعہ اندازی کے اہل قرار پائے اور 9500 قرعہ اندازی میں کامیاب ہوئے ۔
بعدازا ں ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے وزیراعلیٰ کو محکمانہ کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی ،مریم نواز نے ملاوٹ کرنے والوں کوغذائی دہشت گرد قراردیتے ہوئے ان پر زمین تنگ کرنے کی ہدایت کردی ۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے بتایاکہ رواں سال 9 لاکھ 33 ہزار 700 فوڈ پوائنٹس اور یونٹس کی چیکنگ کی گئی، 1 ہزار 526 مقدمات درج کئے اور 2ہزار 691یونٹس اصلاح تک بند کردئیے گئے جبکہ 89 ہزار 495 کو 1 ارب 18 کروڑ 88 لاکھ 53 ہزار روپے کے جرمانے کئے گئے ۔18 لاکھ لٹر سے زائد دودھ، 7 لاکھ 45 ہزار کلو گوشت، 1 لاکھ 94 ہزار لٹر آئل، 1 لاکھ 15 ہزار لٹر پانی اور 50 ہزار کلو مصالحہ جات تلف کئے ۔عاصم جاوید نے کہا کہ غذائی دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے ، ملاوٹ ایک مکروہ عمل ہے ۔
وزیراعلیٰ مریم نواز سے جرمن پیڈریاٹرک آنکالوجسٹ اورنیو روآنکالوجسٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر سٹیفن مائیکل کی قیادت میں جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سنٹر کے اعلٰی سطح کے وفدنے ملاقات کی،ملاقات میں بچوں کے کینسر کے علاج میں جرمن اداروں کی معاونت پر اصولی اتفاق کیاگیا ۔ مریم نواز نے کہاکہ پنجاب کوابلیشن کینسر ٹریٹمنٹ متعارف کرانے والاریجن کاپہلا صوبہ ہے ،لاہورمیں پنجاب کا سب سے بڑا اورجدید ترین نوازشریف کینسر ہسپتال تیزی سے تکمیل کے مراحل طے کررہا ہے ،چلڈرن ہسپتال لاہور میں کینسر کے علاج کیلئے ہوپ چلڈرن کینسر سنٹر کی معاونت کو سراہا جائے گا۔
ڈ اکٹر سٹیفن مائیکل نے کہاکہ پنجاب میں بچوں کے کینسر کے علاج میں اعلیٰ معیار قابلِ تحسین ہے ،جرمن اور پاکستانی اداروں کے ساتھ تربیت اور علوم کے تبادلے سے مزید مثبت نتائج سامنے آئیں گے ۔دریں اثنا وزیراعلیٰ نے ایک بیان میں کہاکہ سعودی عرب اور پاکستان میں دفاعی معاہدہ بڑی سفارتی کامیابی ہے ،مدینہ منورہ میں بانی پی ٹی آئی کے چیلوں نے ہم پر جملے کسے ، شہباز شریف کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ شہباز شریف کو سعودی سرزمین پر وہ عزت ملی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی، اب پتا چلا سبز پاسپورٹ کی عزت کیا ہوتی ہے ۔مریم نواز کل ساہیوال کادورہ کریں گی اور الیکٹرک بسیں چلانے کے منصوبے کا افتتاح کریں گی۔