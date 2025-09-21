صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محسن نقوی کا اب وزیراعظم بننا نا ممکن ہو چکا:رانا ثنااللہ

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم کے مشیر رانا ثنااللہ کا کہنا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کا اب وزیراعظم بننا نا ممکن ہو چکا۔ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے ۔

ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے وزیر داخلہ بننے کی خبروں کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ۔پاک سعودی عرب معاہدے سے متعلق رانا ثنا نے کہا مسلمانوں کا خواب تھا کہ مسلم ممالک ایک ہوں، سعودی عرب معاشی اور پاکستان ایٹمی طاقت ہے جب یہ دونوں طاقتیں جمع ہوتی ہیں تو سپر پاور کے طور پر سامنے آتی ہیں۔انہوں نے کہا یہ معاہدہ عالم اسلام کے لیے نیک شگون اور حوصلے کا باعث ہے ، معاہدے میں دفاعی پیداوار بڑھانے سے متعلق بھی پیرا شامل ہے ، فخر کی بات ہے کہ دیگر ممالک دفاع کیلئے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔انہوں نے کہا میرا نہیں خیال نیٹو کے سوا شاید دنیا میں ایسے معاہدے ہوئے ہوں، میرا نہیں خیال امریکا کو اس معاہدے پر کوئی اعتراض ہوگا، امریکا کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہوا، یہ چین کے ساتھ بھی ہوسکتا تھا، مسئلہ کشمیر حل کرنا اب بھارت کی ضرورت بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے بار بار کہا گیا کہ صدق دل سے معافی مانگ کر اپنے معاملات ٹھیک کریں۔

