وفاقی وزیرصحت کا بیٹی کو ویکسین لگوا کر کینسر سے بچاؤ کی مہم کا افتتاح
کراچی (سٹاف رپورٹر)وفاقی وزیر صحت مصطفی کمال نے جھوٹی اطلاعات اور پروپیگنڈے کے توڑ کے لیے ڈریپ آفس کراچی میں میڈیا کے سامنے اپنی بیٹی کو ایچ پی وی ویکسین لگوا کر ملک میں قومی سروائیکل کینسر ویکسی نیشن مہم کا باضابطہ آغاز کیا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ میں نے اپنی بیٹی رجا کمال کو سب کے سامنے ویکسین لگوا کر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ویکسین محفوظ ہے ۔ ان کا کہنا تھا اپنے 30 سالہ سیاسی کیریئر میں، میں کبھی اپنی فیملی کو اسکرین پر نہیں لایا، لیکن گمراہ کن افواہوں کو ختم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا، مجھے اپنی بیٹی کی طرح قوم کی تمام بیٹیاں عزیز ہیں، ہمارا مقصد اللہ کی رضا کے لیے قوم کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے ، ہمیں اپنی بیٹیوں کو سروائیکل کینسر سے بچانا ہے ، یہ ویکسین ان کی مستقبل کی صحت کے لیے ڈھال ہے ، دنیا کے 150 سے زائد ممالک اس ویکسین کو اپنا چکے ہیں اور اب پاکستان 151 واں ملک ہے جو یہ اہم قدم اٹھا رہا ہے ۔ یہ قومی مہم 15 سے 27 ستمبر تک جاری رہے گی اور ملک بھر کے اسکولوں اور کمیونٹیز میں 9 سے 14 سال کی بچیوں کو ویکسین دی جائے گی۔ والدین سے اپیل کرتے ہوئے وزیر صحت نے کہایہ ایک محفوظ اور مؤثر ویکسین ہے ، ہر والدین کو اپنے بچوں کی صحت محفوظ بنانے میں کردار ادا کرنا چاہیے ۔
مصطفی کمال نے جھوٹے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا اس ویکسین کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ، میں عوام سے اپیل کرتا ہوں افواہوں اور پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں کیونکہ دنیا نے اس کی افادیت اور حفاظت کو ثابت کر دیا ہے ، اپنی بیٹی کو ویکسین لگوا کر میں نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں سروائیکل کینسر ہر سال ہزاروں جانیں لیتا ہے ، زیادہ تر کیسز دیر سے تشخیص کے باعث جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، ہمارا مقصد صرف زندگیاں بچانا ہی نہیں بلکہ خاندانوں اور صحت کے نظام پر بوجھ کم کرنا بھی ہے ، علاج سے بچاؤ ہمیشہ بہتر ہے ۔ یہ مہم وزارت قومی صحت خدمات (این ایچ ایس آر سی)، ڈبلیو ایچ او، یونیسف، گیوی اور دیگر شراکت دار اداروں کے تعاون سے جاری ہے ، لیڈی ہیلتھ ورکرز اور ویکسی نیشن ٹیموں کو شہری اور دیہی علاقوں میں وسیع کوریج کے لیے متحرک کر دیا گیا ہے ، یہ مہم خواتین کی صحت میں سنگ میل ہے اور ہم سروائیکل کینسر کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔وفاقی وزیر صحت کا کہنا تھا مستقبل میں مزید ویکسینز آئیں گی اور ہمیں اپنی قوم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں اپنانا ہوگا۔