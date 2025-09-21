دفاعی معاہدے سے پاکستان معاشی طورپر مستحکم ہوگا: خواجہ آصف
اسلام آباد(دنیا نیوز)وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ معرکہ حق کی فتح کا مرہون منت ہے ،معاہدے سے پاکستان معاشی طورپر مستحکم ہوگا۔
وفاقی دارالحکومت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ معاہدے کے بعد سعودی عرب میں ہماری افواج کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اس معاہدے کے ثمرات سے پاکستان معاشی طور بھی مستحکم ہوگا۔اُنہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ تاریخ ساز ہے ، یہ معاہدہ معرکہ حق کی فتح کا مرہون منت ہے ،75 سال میں ہم نے پہلے بھی دفاعی معاہدے کیے لیکن مشکل وقت آیا تو معاہدے کرنے والوں نے مدد نہیں کی۔وزیردفاع کا کہنا تھا کہ دیگر ممالک کے ساتھ بھی دفاعی معاہدے ممکن ہیں، جو ہمارے خیر خواہ نہیں وہ اِس معاہدے سے ناخوش ہیں۔خواجہ آصف نے مزید کہا کہ سعودی ولی عہدنے مجھے یادکرایا تھا کہ سن 71 میں سعودیہ نے 2 گن بوٹس کراچی بھجوائی تھیں۔