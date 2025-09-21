چیلنج قبول، شفاف الیکشن کرائیں 10سیٹیں جیت کردکھائیں:اسدقیصر
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں) سابق سپیکر قومی اسمبلی اور تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے مریم نواز کی سرگودھا میں تقریر پر ردِعمل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز نے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ کہا کہ عمران خان کا دور ختم ہو گیا اور دنیا آگے بڑھ گئی ہے۔
یہ ایک خام خیالی ہے ،مریم بی بی!میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ نواز شریف نے جس طرح ’’ووٹ کو عزت دو‘‘کو جھوٹا بیانیہ بنایا، وہ سب کے سامنے ہے ، آپ نے ووٹ چوری کر کے حکومت بنائی ،آپ کا چیلنج منظور ہے ، نیوٹرل امپائر کے ساتھ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں،ن لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سمیت تمام اتحادی ایک ساتھ ہوں، ہمیں صرف لیول پلیئنگ فیلڈ دیں،آپ صرف دس نشستیں جیت کر دکھا دیں۔
اسد قیصر کاکہناتھا کہ اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں تو ہمارا چیلنج قبول کریں،آپ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں، عوام کے پاس جا کر مینڈیٹ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہاکہ حرمین شریفین ہمارے عقیدے ، اعتقاد اور عوامی جذبات سے جڑے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے یہ کسی پارٹی کا معاہدہ نہیں، بلکہ ریاست سے ریاست کا معاہدہ ہے ،پاکستان تحریک انصاف نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ، اس پر سیاست نہ کریں،یہ پاکستانی عوام کی حرمین شریفین کے ساتھ کمٹمنٹ ہے ، پاکستان کے عوام حرمین شریفین کیلئے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔