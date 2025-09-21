تنازعات کی بنیادیں ختم کرنا ہونگی:صدر، وزیراعظم
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان سمیت دنیا بھر میں امن کا عالمی دن آج منایا جائے گا۔صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغامات میں کہا پائیدار امن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تنازعات کی بنیادیں ختم نہ کر دی جائیں،امن محض جنگ نہ ہونے کا نام نہیں بلکہ انصاف، مساوات اور پائیدار ترقی کے فروغ کا دوسرا نام ہے ۔
شہباز شریف نے مزید کہا آج دنیا بھر میں تنازعات اور ناانصافیاں بنی نوع انسان کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہی ہیں، امن کے فروغ کے لیے ہر فرد اور ہر قوم کو اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرنا ہوگا ۔آصف علی زرداری نے کہا آج جب دنیا میں قانون کی حکمرانی اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے درمیان ایک معرکہ جاری ہے ، پاکستان نہ صرف تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہے بلکہ عالمی اور علاقائی استحکام میں اپنا بھرپور کردار بھی ادا کر رہا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی متحارب قوتوں کے ساتھ بھی پاکستان کے متوازن تعلقات ہیں۔ دنیا اب پاکستان کو مسائل کے حل میں ایک شریکِ کار کے طور پر جانتی ہے اور علاقائی اور عالمی امن میں پاکستان کے کردار کی تعریف کرتی نظر آتی ہے ۔