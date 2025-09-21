صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنازعات کی بنیادیں ختم کرنا ہونگی:صدر، وزیراعظم

  • پاکستان
تنازعات کی بنیادیں ختم کرنا ہونگی:صدر، وزیراعظم

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان سمیت دنیا بھر میں امن کا عالمی دن آج منایا جائے گا۔صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغامات میں کہا پائیدار امن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تنازعات کی بنیادیں ختم نہ کر دی جائیں،امن محض جنگ نہ ہونے کا نام نہیں بلکہ انصاف، مساوات اور پائیدار ترقی کے فروغ کا دوسرا نام ہے ۔

 شہباز شریف نے مزید کہا آج دنیا بھر میں تنازعات اور ناانصافیاں بنی نوع انسان کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہی ہیں، امن کے فروغ کے لیے ہر فرد اور ہر قوم کو اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرنا ہوگا ۔آصف علی زرداری نے کہا آج جب دنیا میں قانون کی حکمرانی اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے درمیان ایک معرکہ جاری ہے ، پاکستان نہ صرف تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہے بلکہ عالمی اور علاقائی استحکام میں اپنا بھرپور کردار بھی ادا کر رہا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی متحارب قوتوں کے ساتھ بھی پاکستان کے متوازن تعلقات ہیں۔ دنیا اب پاکستان کو مسائل کے حل میں ایک شریکِ کار کے طور پر جانتی ہے اور علاقائی اور عالمی امن میں پاکستان کے کردار کی تعریف کرتی نظر آتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج : دوران ہفتہ 3 ہزار 597 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ

پاکستانی کینو کو نئی منڈیوں تک رسائی دلائیں گے، حکومت کا عزم

پاکستان، سعودی عرب دفاعی معاہدہ تاریخی سنگ میل قرار

انٹربینک، اوپن مارکیٹ میں ڈالر سستا

تولہ سونا 2800 روپے مہنگا

کاٹن مارکیٹ : ہفتے کے دوران روئی کے بھاؤ میں مندی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak