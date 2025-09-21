صدرزرداری کا دورہ کاشغر فری ٹریڈ زون ، کراس بارڈر ای کامرس پر بریفنگ
کاشغر ، اسلام آباد (اے پی پی، سٹاف رپورٹر )صدر مملکت آصف علی زرداری نے ہفتہ کو کاشغر فری ٹریڈ زون کا دورہ کیا، یہ فری ٹریڈ زون چین کے صوبے سنکیانگ میں اپنی نوعیت کی واحد سہولت ہے جو تجارت اور لاجسٹکس کا ایک اہم مرکز تصور کیا جاتا ہے۔
صدر مملکت کو کراس بارڈر ای کامرس نمائش مرکز پر بریفنگ بھی دی گئی جہاں وسط ایشیا اور یورپ سمیت مختلف خطوں سے ڈیوٹی فری مصنوعات پیش کی جاتی ہیں ،ایوان صدر کے پریس ونگ سے جاری بیان کے مطابق کیمونسٹ پارٹی آف چائنہ (سی پی سی )پارٹی سیکر ٹر ی کاشغر یاو نِنگ نے صدر کا استقبال کیا اور انہیں 2015 میں زون کے قیام کے بعد ہونے والی ترقی پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت کو بتایا گیا کہ یہ زون 3.56 مربع کلومیٹر پر محیط ہے جہاں کسٹمز کلیئرنس، ایئر فریٹ سروسز، بونڈڈ ویئرہائو سنگ، لاجسٹکس اور پراسیسنگ جیسی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، زون کے تجارتی روابط دنیا کے 118 ممالک سے ہیں اور یہاں سے الیکٹرک گاڑیاں، بیٹریز، سولر سیلز، ہائی ٹیک مصنوعات اور آٹو پارٹس برآمد کئے جاتے ہیں، یہ زون سوست پورٹ (گلگت بلتستان) سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ۔
صدر نے مختلف ممالک کے سٹالز اور کیوسکس کا معائنہ بھی کیا جن میں وسط ایشیائی ریاستیں، یورپی ممالک، جنوبی کوریا اور جاپان شامل تھے ۔ دریں اثنا صدر نے چین میں کاشغر کی تاریخی عیدگاہ مسجد کا دورہ کیا۔ صدرمملکت کو مسجد کی تاریخی اہمیت اور ورثے پر بریفنگ دی گئی۔ صدر مملکت نے مسجد میں نمازعصر ادا کی اور مسجد کے شاندار فنِ تعمیر کو سراہا۔ مزید برآں صدر سے سیرین ایئر لائن کے مالک اور سی ای او ڈاکٹر یونچون یانگ نے کاشغر میں ملاقات کی ۔ صدر نے کہا سیرین ایئرلائن کو اپنے بیڑے میں طیاروں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ ایئر لائن کے نیٹ ورک اور رابطے کو مضبوط کیا جاسکے ۔ ڈاکٹر یونچون یانگ نے سیرین ایئر کے آپریشنز میں مزید سرمایہ کاری کرنے کے عزم کا یقین دلایا ۔