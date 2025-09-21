صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرانسیسی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلیفونک رابطہ ،فلسطین کے دو ریاستی حل پر تبادلہ خیال

  • پاکستان
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)فرانسیسی صدر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے ، جس میں اسرائیل، فلسطین کے دو ریاستی حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کے لیے منظور قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے ۔سعودی وزارت خارجہ کے مطابق فرانسیسی صدر اور سعودی ولی عہد نے نیویارک میں دو ریاستی حل کانفرنس سے متعلق بھی بات چیت کی۔عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں کل 22 ستمبر کو نیو یارک میں دو ریاستی حل سے متعلق کانفرنس ہوگی۔فرانسیسی صدر نے کہا کہ دو ریاستی حل کانفرنس عالمی برادری کو متحرک بنانے کے لیے ایک اور قدم ہوگی، دو قومیں، دو ریاستیں، سب کے لیے امن اور سلامتی ہوں گی۔

