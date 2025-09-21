ظلم کی رات ختم ہو نیوالی، قربانیاں رنگ لائینگی :سلمان اکرم
راہوالی (نمائندہ دنیا )جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ظلم کی سیاہ رات جلد ختم ہونے والی ہے ،اسیر کارکنوں کو جلد رہا کیا جائے ۔
سیکرٹری جنرل نے ایم پی اے ناصر چیمہ سے ان کے مرکزی دفتر میں ملاقات کی ، اس موقع پر سینئر رہنما ریحانہ ڈار ،عمر ڈار،ایم پی اے طارق محمود گجر، شبیر احمد گجر، لالہ اسد اﷲ،طاہر مجید ودیگر بھی موجود تھے ۔ رہنمائوں نے 9مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اسیرکارکن قاسم کھوکھر کی جیل میں وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ۔ وفات پانے والے اسیر کارکن قاسم کھوکھر کے گھر میں بھائیوں اعظم اور ناظم سے اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کے بعد سلمان اکرم راجہ نے کہاکہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، کارکنوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، ضرور رنگ لائیں گی قاسم کھوکھر کی قربانی ناقابل فراموش ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عدالت میں ان کے مقدمات کا نہ سنے جانا قانون کے ساتھ مذاق اور قابل مذمت ہے ،جلد مقدمات کی سماعت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اسیر کارکنوں کو جلد رہا کیا جائے اور درج جھوٹے مقدمات کو ختم کیاجائے ۔ پی ٹی آ ئی کے سیکرٹری جنرل نے قاسم کھوکھر کے ورثا کی مالی مدد کیلئے 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ۔