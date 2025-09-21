وارداتیں:شہریوں سے لاکھوں روپے ،قیمتی اشیاء لوٹ لی گئیں
لاہور(کرائم رپورٹر)صوبائی دارالحکومت میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے ، موبائل فونز ،موٹرسائیکلیں، گاڑیاں اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ لی گئیں۔
ڈیفنس میں جنید سے 1لاکھ 65ہزار روپے اور موبائل فون، شیرا کوٹ میں ضیا سے 1 لاکھ 50ہزار روپے اور موبائل فون،لوہاری گیٹ میں یامین سے 1 لاکھ 45ہزار روپے اور موبائل فون،ستوکتلہ میں طارق سے 1لاکھ30ہزار روپے اور موبائل فون، بادامی باغ میں پرویز سے 1لاکھ 20ہزار موبائل فون اور دیگر سامان، شیرا کوٹ میں کاشف سے 30 ہزار روپے اور موبائل،ستوکتلہ میں ریحان سے 20 ہزار روپے اور موبائل فون ، کوٹ لکھپت میں ریاست سے 10 ہزار روپے اورموبائل فون چھین لیا گیا۔ گوالمنڈی میں تجمل ، چوہنگ میں آفتاب، شاہدرہ میں ماجد سے گاڑیاں،سندرمیں کاشف اور کاہنہ میں دانش کی موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔