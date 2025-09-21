صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شان مسعود کے چچا اور سابق وفاقی وزیرڈاکٹر وقار مسعود انتقال کرگئے

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوز یجنسیاں)قومی کرکٹر شان مسعود کے چچا اورسابق وفاقی وزیرڈاکٹر وقار مسعودمختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے ۔

سابق وفاقی وزیر کے بھائی منصور خان نے انتقال کی  تصدیق کی ،ڈاکٹر وقار مسعود کو اسلام آباد میں سپردخاک کردیاگیا۔ ڈاکٹر وقار مسعود کئی سال وفاقی سیکرٹری خزانہ رہے اور وزیرمملکت کے طور پربھی کام کیا ۔ صدر آصف علی زرداری نے بھی ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے کہاکہ ڈاکٹر وقار مسعود کی قومی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔وزیراعظم شہبازشریف نے کہاکہ مرحوم کی حکومت پاکستان کے لئے خدمات قابل قدرہیں،انہوں نے دعا کی اﷲتعالی ٰمرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے ۔

