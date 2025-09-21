صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
لاہور،فیصل آباد:مقابلے ،2ملزم ساتھیوں کی گولی سے ہلاک

لاہور ،فیصل آباد(کرائم رپورٹر ،آئی این پی)لاہور اورفیصل آباد میں سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ مقابلوں 2ملزم اپنے ساتھیوں کی گولی سے ہلاک ہو گئے جبکہ وحدت کالونی لاہور میں کم سن بچی کو ہراساں کرنے والا ملزم پستول چلنے سے زخمی ہوگیا اور اسے گرفتار کرلیا گیا۔

ترجمان پولیس کے مطابق باٹا پور میں ملزم اپنے ساتھی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جارہا تھا، سی سی ڈی ٹیم نے رکنے کا اشارہ کیا، جواب میں ملزموں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ مقابلے کے دوران ایک ملزم اپنے ساتھی کی گولی سے ہلاک ہو گیا، جس کی شناخت راشد کے نام سے ہوئی ۔وحدت کالونی میں بچی کو ہراساں کرنیوالا وقارنامی ملزم نازک حصے پر گولی لگنے سے زخمی ہوا جو قصور کا رہائشی ہے ۔ سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن نے ملزم کی گرفتاری کیلئے کاہنہ میں چھاپہ مارا،ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنی شلوار کے نیفے سے پستول نکالتے ہوئے غلطی سے ٹریگر دبا دیا جس سے گولی چل گئی اور ملزم پیٹ کے نیچے نازک حصے کے قریب گولی لگنے سے زخمی ہوگیا جسے علاج کیلئے ہسپتال منتقل کردیاگیا۔

فیصل آباد میں تھانہ ساندل بارکے علاقہ 53 گ ب کے قریب پولیس مقابلہ میں محسن رضا نامی ڈاکو ہلاک جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔ ترجمان پولیس طارق جٹ نے بتایا کہ 15 پر کال موصول ہوئی کے 29 موڑ کے قریب دو ملزم اسلحہ کے زور پر موٹر سائیکل،موبائل فون اور 4 لاکھ 30 ہزار روپے چھین کر گیالہ کی طرف فرار ہوئے ہیں،پولیس اس وقت ناکہ بندی چک نمبر57 ج ب گیالہ پل کے قریب موجود تھی جہاں پولیس کے روکنے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کردی اور 54 ج ب کی طرف فرار ہوئے ۔پولیس کے تعاقب پر ملزم قریبی جھاڑیوں میں چھپ کر فائرنگ کرنے لگے ۔ فائرنگ کا سلسلہ رکنے پر ایک ملزم زخمی حالت میں ملا جو اپنے فرار ہونیوالے ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہوا تھا اوروہ ہسپتال لے جاتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا،ہلاک ملزم درجنوں چوری اور ڈکیتی کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے ،جائے وقوعہ سے موٹر سائیکل ، موبائل فون،پستول اور رقم برآمد کرلی گئی ۔

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل
