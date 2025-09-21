باہر سے دباؤ ہے ڈیٹا محفوظ کرنیکا قانون نہ بنایا جائے ، افنان اللہ
لاہور(دنیا نیوز)ن لیگ کے سینیٹر افنان اللہ نے کہا ہے قانون جو ڈیٹا چوری کو روک سکتا ہے وہی قانون ہمیں منظور نہیں کرنے دیا جا رہا ، ہمیں باہر سے دباؤ آرہا ہے کہ پاکستان میں ڈیٹا کو محفوظ بنانے کے لیے قانون نہ بنایا جائے۔
اگر ڈیٹا کو محفوظ بنانے سے متعلق قانون نہ بنایا تو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا،عوام کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈیٹا کی اہمیت زیادہ کیوں ہے تاکہ وہ محتاط ہوجائیں۔دنیا نیوزکے پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا اگر کوئی بزنس مین ہے یا کوئی دوسرا آدمی کسی چیز کو فروخت کرنا چاہتاہے تو خریدنے والے کو اس سے پہلے ہی پتا چل جائے گا کہ کون کون سی چیزلینی ہے ، فہرست میں بنی ساری چیزیں وہ سامنے رکھ دے گا،کئی لوگ اس فہرست کو دیکھ کرکال شروع کردیتے ہیں،اگر ڈیٹا کو ڈیفنس کی رو سے دیکھیں تو بہت بڑا نقصان ہو سکتاہے ،قانون نہ ہونے کی وجہ سے ڈیٹا فروخت کیا جارہا ہے یا ہیک ہو رہا ہے ،اس کے علاوہ ڈیٹا لیک ہونے کا تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے ۔ انہوں نے کہا 500روپے میں موبائل کی لوکیشن دی جاری ہے ،2ہزار روپے میں ڈیٹا بیچا جارہا ہے ۔افنان اللہ نے کہا جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اسرائیل نے سارا ڈیٹا سوشل میڈیا سے ہی لیا تھا، سارا ڈیٹا ایران کے اہم لوگوں کے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے لیا گیا تھا،دنیا کے کئی ممالک میں قانون بنا ہوا ہے ، قانون نہ بننے سے پاکستانی صارفین کا ڈیٹا آسانی سے کلائوڈ پرمہیا ہے ۔