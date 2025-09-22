بھارت سے جنگ بندی ہوچکی، امن اور برابری کی بنیاد پر مسائل کا حل چاہتے ہیں : شہباز شریف
اسلام آباد، لندن(نامہ نگار،نیوز ایجنسیاں) وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معرکہ حق میں بھارت کو جو سبق سکھایا وہ زندگی بھر یاد رکھے گا مگر اب سیز فائر ہوچکا ہے لہذا ہم امن اور برابری کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، کیوں کہ دونوں ہمسایہ ممالک نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے، بھارت جھگڑالو پڑوسی کے بجائے اچھے ہمسائے کی طرح رہے۔
اگر ہم فیصلہ کرلیں تو جس طرح ہم نے بھارت کے 6 جہاز گرائے ہیں ویسے ہم غربت کا خاتمہ بھی کرکے دکھائیں گے ،پاکستان کو قرضوں سے نجات دلائیں گے ، یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، ہم نے پاکستان کوعظیم عسکری قوت بنایا ، اب اسے معاشی قوت بنائیں گے ۔وزیراعظم نے لندن میں اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیزپاکستانی نا صرف معاشی طور پر بلکہ سیاسی طور پر ہر جگہ پاکستان کا دفاع کرتے ہیں، آپ سب کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی معیشت میں معاونت ناقابلِ فراموش ہے ، اوورسیز پاکستانیوں کو سونے اور جواہرات میں بھی تولا جائے تو کم ہے ، اس برس اوورسیز پاکستانیوں نے ساڑھے 48 ارب ڈالر پاکستان بھیجے ۔شہباز شریف نے کہا کہ سب سے پہلے آپ سب کو 10 مئی 2025 کی عظیم فتح کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، پہلگام واقعہ کی شفاف تحقیقات کیلئے میں نے عالمی کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا لیکن ہمسایہ ملک نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور جھوٹے الزامات لگاتارہا اور6 مئی کو پاکستان پرحملہ کیا جس میں بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے ، مساجد کو شہید کیا گیا ، جس پر پاکستان کو اپنے دفاع میں کارروائی کرنی پڑی۔
ایک جھٹکے میں دشمن کے 6 جہاز زمین بوس ہوگئے ، دشمن کو چند گھنٹوں میں پتا چل گیا کہ یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ان کا کہناتھاکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مجھے فون کیااور بتایاکہ دشمن نے ہم پر حملہ کردیا،وزیراعظم آپ مجھے اجازت دیں، ہم ان کو وہ سبق سکھائیں گے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے ۔ فیلڈ مارشل نے اپنے جوانوں کو تیار کیا اور کمال کی کارکردگی دکھائی جبکہ ہمارے شاہینوں نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں دشمن کے جہازوں کو گرایا۔عظیم پاکستانیو اللہ نے آپ کو وہ فتح دی ہے کہ آج مغرب سے لیکر مشرق تک لوگ جب پاکستان کے سبز پاسپورٹ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے پاس تیل اور گیس کے بہت کم ذخائر ہیں ، ہمارا اثاثہ ہماری نوجوان نسل ہے اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو بہترین تربیت اور علم سے آراستہ کریں گے تو یہ پاکستان اور اس کے پرچم کو آسمانوں تک لے جائے گی کیونکہ صرف اور صرف محنت ہی وہ امر ہے جس سے قومیں بنتی ہیں۔شہبازشریف نے کہا ہم امن چاہتے ہیں، ہم ترقی وخوشحالی، ملک میں بیروزگاری کا خاتمہ اور سرمایہ کاری چاہتے ہیں ، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگوں پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے ، اربوں ڈالر عوام کی ترقی و فلاح پر خرچ ہونے چاہئیں۔
میں نے کہا ہے کہ ہم بھارت کیساتھ کشمیر، پانی، تجارت اور کاؤنٹر ٹیررازم پر بات کرنا چاہتے ہیں اور برابری کی بنیاد پر بات کرکے یہ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تاہم کشمیر کا مسئلہ حل ہونا، بنیادی ستون ہے ۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بغیر باہمی تعلقات استوار ہوسکتے ہیں تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کشمیریوں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، انہیں اپنا حق ملے گا۔وزیراعظم نے کہا کہ غزہ میں ظلم وستم کیا جارہا ہے ، 64 ہزار سے زائد افراد شہید ہوچکے ،جو زندہ ہیں ان کا کھانا پانی اور ادویات تک بند کردی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آگیا ہے کہ اس خطے کو امن چاہئے جس کیلئے اسلامی ممالک کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چا ہئے ۔نائب وزیراعظم اور وزیرخزانہ اسحاق ڈار نے اپنے خطاب میں کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کے سفیر ہیں، شہبازشریف نے جب اقتدار سنبھالا تو ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اب مہنگائی 38 فیصد سے 5 فیصد پر آچکی ہے۔
بھارت سمجھتا تھا وہ اس خطے کا چیمپئن ہے ، پاکستان نے 10 مئی کو بھارت کے تمام بیانیے زمین بوس کر دئیے ، پاکستان معاشی، دفاعی اور سفارتی سطح پر آگے بڑھ رہا ہے ۔ وزیردفاع خواجہ آصف نے کہاکہ حکومت میں آنے کے بعد بے شمار مشکلات کا سامنا تھا، وزیراعظم، فیلڈ مارشل اور ٹیم نے معاشی محاذ پر دن رات محنت کی، بھارت کو جو عبرتناک شکست دی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، پاکستان کی سالمیت اولین ترجیح ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ ترسیلات زر پاکستان کیلئے لائف لائن ہے ، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ خوش آئند ہے ، اوورسیز پاکستانی آج خود پر فخر محسوس کرتے ہیں۔