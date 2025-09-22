خارجہ پالیسی نے اسرائیل کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا، رانا تنویر
کالاشاہ کاکو،شیخوپورہ(نامہ نگار)وفاقی وزیر غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی نے سلامتی کونسل میں اسرائیل کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا تنویر حسین نے کہا کہ سعودی عرب سے ہمارا جذباتی رشتہ ہے، ہمارا ہر بچہ حرمین شریفین کی حفاظت کیلئے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر پر حملہ اسرائیلی منافقت کا آخری درجہ ہے ، اسرائیلی حملے کے باوجود جیل میں بند عالم اسلام کا نام نہاد لیڈر ایک لفظ نہ کہہ سکا۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سیاست پاکستانی مفادات کے خلاف ہے ، کے پی کے میں بڑھتی دہشت گردی کی وجہ بانی پی ٹی آئی کے اقدامات ہیں۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سیلاب متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گی۔انہوں نے کہا کہ گندم کی بہتر پیداوار کیلئے شاندار کسان پیکیج لا رہے ہیں۔وفاقی وزیرنے کہاکہ ہمارا ایٹمی پروگرام اپنی حفاظت اور عوام کی فلاح کے لیے ہے۔