صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خارجہ پالیسی نے اسرائیل کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا، رانا تنویر

  • پاکستان
خارجہ پالیسی نے اسرائیل کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا، رانا تنویر

کالاشاہ کاکو،شیخوپورہ(نامہ نگار)وفاقی وزیر غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی نے سلامتی کونسل میں اسرائیل کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا تنویر حسین نے کہا کہ سعودی عرب سے ہمارا جذباتی رشتہ ہے، ہمارا ہر بچہ حرمین شریفین کی حفاظت کیلئے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر پر حملہ اسرائیلی منافقت کا آخری درجہ ہے ، اسرائیلی حملے کے باوجود جیل میں بند عالم اسلام کا نام نہاد لیڈر ایک لفظ نہ کہہ سکا۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سیاست پاکستانی مفادات کے خلاف ہے ، کے پی کے میں بڑھتی دہشت گردی کی وجہ بانی پی ٹی آئی کے اقدامات ہیں۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سیلاب متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گی۔انہوں نے کہا کہ گندم کی بہتر پیداوار کیلئے شاندار کسان پیکیج لا رہے ہیں۔وفاقی وزیرنے کہاکہ ہمارا ایٹمی پروگرام اپنی حفاظت اور عوام کی فلاح کے لیے ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی ٹونٹی ایشیا کپ سپر فور:پاکستان کی شکست پر شائقین مایوس،بھارتی ٹیم نے پھر ہاتھ نہیں ملایا

ٹیم نے پر فیکٹ گیم نہیں کھیلا،ٹارگٹ زیادہ ہونا چاہئے تھا:آغا

ڈین جونز نے میری کارکردگی بہتر بنائی:شرجیل خان

بھارتی کپتان نے ٹیم کو سوشل میڈیا سے دور رہنے کا مشورہ دیا

لٹن داس سب سے زیادہ ٹی 20رنز بنانے والے بنگالی بیٹر

کوشل مینڈس نے سنگاکارا سے ٹی ٹوئنٹی ریکارڈ چھین لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak