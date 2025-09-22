صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساری دنیا فلسطین کیساتھ ، امریکا یہ قبول نہیں کر رہا : مسعود خان

  • پاکستان
ساری دنیا فلسطین کیساتھ ، امریکا یہ قبول نہیں کر رہا : مسعود خان

لاہور (دنیا نیوز) سابق سفیر برائے امریکا سردار مسعود خان نے کہا کہ جنرل اسمبلی میں تقریباً 150 ممالک فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں، برطانیہ اور فرانس انہوں نے بھی فلسطین کو تسلیم کر نے کا فیصلہ کرلیا، اور وہ دو ریاستی فارمولے کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔

دنیا نیوز کے پروگرام ٹو نائٹ ود ثمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا عالمی رائے عامہ اس فیصلے سے خوش ہے ، فلسطینی اتھارٹی نے اسے خوش آئند قرار دیا ہے ، دنیا میں دیگر ممالک بھی اس وقت فلسطین کو ریاست تسلیم کر رہے ہیں ،اس وقت ساری دنیا فلسطین کے ساتھ ہے ، امریکا اسے قبول نہیں کر رہا ہے ، ساری دنیا غزہ میں ہونے والے ظلم کی مذمت کر رہی ہے ، دوسری جانب نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں ، ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو یہاں لا کر آباد کر رہے ہیں ، پاکستان نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ،ہمیں چاہیے کہ قائد اعظم کے اسی قول پر قائم رہیں ،ان کا کہنا تھا سعودی عرب اور پاکستان نے دفاعی معاہدہ کیا ہے ، امید ہے کہ دیگر عرب ممالک بھی اس میں شامل ہوں گی ، امریکا سے خبر ایسی آ رہی ہے، جیسے ٹرمپ مجبور ہیں ، اسرائیل انتہائی قدم اٹھانے سے بھی باز نہیں آ رہا ، ٹرمپ کے بیان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے بگرام ائیر بیس کو واپس لینے کا کیا اعلان کیا ہے ، اگر ایسا کرنا ہی تھا تو یہاں اسلحہ چھوڑ کر جانے کا مقصد کیا تھا۔

