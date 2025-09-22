کراچی:پولیس مقابلے میں خوف کی علامت 2 بھتہ خور ہلاک
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کراچی میں پولیس اور جرائم پیشہ عناصر کے درمیان رات گئے فائرنگ کے تبادلے میں دو خطرناک بھتہ خور مارے گئے۔
ایس ایس پی ایس آئی یو امجد احمد شیخ کے مطابق ہلاک ملزموں کی شناخت عبدالہادی اور سعید کے نام سے ہوئی، دونوں کا تعلق لیاری گینگ وار کمانڈر صمد کاٹھیاواڑی گروہ سے تھا اور وہ طویل عرصے سے پولیس کو مطلوب تھے ، ملزموں کے خلاف 25 سے زائد سنگین مقدمات درج تھے ، جن میں بھتہ خوری، ڈکیتی، قتل، اقدام قتل، غیر قانونی اسلحہ اور بارودی مواد رکھنے کے الزامات شامل تھے ، ملزم انتہائی خطرناک اور کراچی کے مختلف علاقوں میں خوف کی علامت بنے ہوئے تھے ۔ پولیس کے مطابق مقابلہ الآصف اسکوائر کے قریب ایس آئی یو اہلکاروں اور ملزموں کے درمیان ہوا۔ ملزموں نے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کی جس کے جواب میں 2 بھتہ خور مارے گئے۔