جعلسازی کرکے ہانگ کانگ جانیوالے 5 مسافر آف لوڈ

  • پاکستان
اسلام آبا د(مانیٹرنگ ڈیسک،نیوزایجنسیاں)نادرا ریکارڈ کو تبدیل کرکے بیرون ملک جانے والے پانچ مسافروں کو آف لوڈ کردیا گیا۔

اسلام آباد ایئر پورٹ پر ایف آئی اے امیگریشن نے ہانگ کانگ جانے کی کوشش کرنیوالے 5 مسافروں کو آف لوڈ کردیا جن میں دو خواتین اور 3 مرد شامل ہیں، ایجنٹ نے جعلسازی سے 3 افراد کا نادرا ریکارڈ  تبدیل کرکے دوسری فیملی کا حصہ بنا دیا جس کے لیے مسافروں کے گھر والوں نے فی کس ایک کروڑ 50 لاکھ روپے ایجنٹ کو دیئے تھے ،ایئر پورٹ پرسہولت کاری میں ملوث ایئر پورٹ اتھارٹی کے اہلکار کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا۔ مسافر وزٹ ویزے پر بذریعہ تھائی لینڈ ہانگ کانگ جارہے تھے ۔ مسافروں میں بشریٰ،امجد علی، علیزے شاہین، عدنان اور ذیشان علی خان شامل ہیں،مسافرامجد علی خاتون مسافربشریٰ کا حقیقی بیٹا ہے ، دیگرمسافروں کو بچے ظاہر کر کے بیرون ملک لے جانے کی کوشش کی گئی،علیزے شاہین، عدنان،ذیشان علی، بشریٰ کے حقیقی بچے نہیں ، علیزے شاہین، عدنان اور ذیشان علی کا تعلق سرگودھا، اٹک اور خوشاب سے ہے ۔

