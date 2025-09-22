صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرپشن : ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی کے 16 ملازمین برطرف

  • پاکستان
کرپشن : ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی کے 16 ملازمین برطرف

راولپنڈی(مانیٹرنگ ڈیسک)ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی میں مبینہ کرپشن، ناقص کارکردگی اور ڈسپلن کی سنگین خلاف ورزیوں پر کارروائیاں جاری ،حالیہ اقدامات کے تحت 16 ملازمین کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔۔۔

 جب کہ مزید 200 اہلکاروں کی برطرفی کا عمل زیر غور ہے ، سی ای او ہیلتھ راولپنڈی ڈاکٹر احسان غنی کے مطابق غیر تسلی بخش کارکردگی اور قواعد کی خلاف ورزی پر 14 ملازمین کی ایک ماہ کی تنخواہ بطور جرمانہ کاٹ لی گئی ہے ، جبکہ 3 ملازمین کے سالانہ انکریمنٹ روک د ئیے گئے ہیں۔دوسری جانب سابق سی ای او ڈاکٹر انصر اسحاق نے موجودہ سی ای او کے خلاف 2 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ،یہ دعویٰ جوہر عقیل کیس رپورٹ میں شامل منفی ریمارکس کی بنیاد پر کیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف بھی ہوا ہے ، جن میں 1,500 عارضی سینٹری ورکرز اور 62 اینٹامالوجسٹ شامل ہیں ، ذرائع کا کہنا ہے کہ معاملے کو دبانے کیلئے جان بوجھ کر تحقیقات میں تاخیر کی جا رہی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

غزہ میں جو کچھ ہو رہا مودی بھی اسکے ذمہ دار :پرکاش راج

محبت کیلئے کیریئر نہیں چھوڑ سکتی،امیشا پٹیل کا اعلان

دھواں میں میری فرمائش پر میرے کردار کی موت ہوئی:نبیل ظفر

ٹام کروز کا آنا سے شادی کیلئے بلٹ پروف کنٹریکٹ کا فیصلہ

ڈیجیٹل دنیا کی محبت حقیقی کا مقابلہ نہیں کر سکتی:عائزہ خان

ہانیہ عامر کی بنگلا دیشی کٹ پہن کر بنگالی ٹیم کو سپورٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak