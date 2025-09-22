کرپشن : ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی کے 16 ملازمین برطرف
راولپنڈی(مانیٹرنگ ڈیسک)ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی میں مبینہ کرپشن، ناقص کارکردگی اور ڈسپلن کی سنگین خلاف ورزیوں پر کارروائیاں جاری ،حالیہ اقدامات کے تحت 16 ملازمین کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔۔۔
جب کہ مزید 200 اہلکاروں کی برطرفی کا عمل زیر غور ہے ، سی ای او ہیلتھ راولپنڈی ڈاکٹر احسان غنی کے مطابق غیر تسلی بخش کارکردگی اور قواعد کی خلاف ورزی پر 14 ملازمین کی ایک ماہ کی تنخواہ بطور جرمانہ کاٹ لی گئی ہے ، جبکہ 3 ملازمین کے سالانہ انکریمنٹ روک د ئیے گئے ہیں۔دوسری جانب سابق سی ای او ڈاکٹر انصر اسحاق نے موجودہ سی ای او کے خلاف 2 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ،یہ دعویٰ جوہر عقیل کیس رپورٹ میں شامل منفی ریمارکس کی بنیاد پر کیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف بھی ہوا ہے ، جن میں 1,500 عارضی سینٹری ورکرز اور 62 اینٹامالوجسٹ شامل ہیں ، ذرائع کا کہنا ہے کہ معاملے کو دبانے کیلئے جان بوجھ کر تحقیقات میں تاخیر کی جا رہی ہے۔