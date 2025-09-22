صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعددڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز کے تقرر و تبادلے ،نوٹیفکیشن جاری

  • پاکستان
متعددڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز کے تقرر و تبادلے ،نوٹیفکیشن جاری

لاہور(نیوز ایجنسیاں)سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید نے متعدد ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز کے تقرر و تبادلے کر دئیے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر راجن پور  محمد شعیب کو سیالکوٹ ، فوڈ کنٹرولر رحیم یار خان عبدالماجد کو نارووال ، فوڈ کنٹرولر سرگودھا مدثر جاوید کو میانوالی ، فوڈ کنٹرولر بہاولپور خادم حسین فراز کوڈی جی خان ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ (پرچیز)وقار یوسف کو فوڈ کنٹرولر سرگودھا ، فوڈ کنٹرولر سیالکوٹ تنویر حیدر کا بھکر ،سیکشن آفیسر علی وِرک کو فوڈ کنٹرولر رحیم یار خان ، فوڈ کنٹرولر میانوالی شہباز اقبال کوبہاولپور اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر وہاڑی ہمایوں علی بھٹی کو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر وہاڑی کا اضافی چارج جبکہ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر ڈی جی خان مرتضیٰ بودلہ کو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر راجن پور تعینات کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

برطانیہ،آسٹریلیا،کینیڈا نے فلسطین کو باضابطہ ریاست تسلیم کر لیا:غزہ پر اسرائیلی حملوں کیخلاف کئی ملکوں میں احتجاجی مظاہرے

بگرام ایئربیس نہ ملاتو سنگین نتائج :ٹرمپ کی افغانستان کو دھمکی

مودی کا قوم سے غیر ملکی مصنوعات کا استعمال چھوڑنے کی اپیل

میں اب اپنے ملک کو نہیں پہچانتی، آزادی اظہار خطرے میں ہے : انجلینا جولی

شامی صدر جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کیلئے امریکا روانہ

فرانس کے امیر ترین شخص کی ’’ارب پتی ٹیکس‘‘پر شدید تنقید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak