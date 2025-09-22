متعددڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز کے تقرر و تبادلے ،نوٹیفکیشن جاری
لاہور(نیوز ایجنسیاں)سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید نے متعدد ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز کے تقرر و تبادلے کر دئیے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر راجن پور محمد شعیب کو سیالکوٹ ، فوڈ کنٹرولر رحیم یار خان عبدالماجد کو نارووال ، فوڈ کنٹرولر سرگودھا مدثر جاوید کو میانوالی ، فوڈ کنٹرولر بہاولپور خادم حسین فراز کوڈی جی خان ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ (پرچیز)وقار یوسف کو فوڈ کنٹرولر سرگودھا ، فوڈ کنٹرولر سیالکوٹ تنویر حیدر کا بھکر ،سیکشن آفیسر علی وِرک کو فوڈ کنٹرولر رحیم یار خان ، فوڈ کنٹرولر میانوالی شہباز اقبال کوبہاولپور اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر وہاڑی ہمایوں علی بھٹی کو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر وہاڑی کا اضافی چارج جبکہ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر ڈی جی خان مرتضیٰ بودلہ کو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر راجن پور تعینات کر دیا گیا۔